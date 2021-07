Wieder verschwinden alte und etablierte Markennamen aus der deutschen Wirtschaft. Nun trifft es Karstadt und Kaufhof. 1993 wurde Hertie aufgelöst und verschwand aus der deutschen Handelswelt, nun erwischt es zwei weitere Kaufhausketten. Kaufhof und Karstadt erzielten schon seit einigen Jahren schlechte Zahlen, Einstiege von Investoren scheiterten, nun ist Schluss. Im vergangenen Jahr erhielt Galeria Karstadt Kaufhof noch Finanzhilfen im Rahmen der Corona-Unterstützung, im Herbst kommt es bei Galeria zu einer Neustrukturierung, der Markenname wird vereinheitlicht. Interessant wird, was mit den Filialen der unterschiedlichen Marken innerhalb einer Stadt passieren wird. Galeria kündigt drei Kategorien der Warenhäuser an, doch noch ist nicht klar, wie dies umgesetzt wird und welche Filiale wohin gehört oder vielleicht doch noch geschlossen wird.

Der Ifo-Index hat nachgegeben

Die gute Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich eingetrübt. In den vergangenen Monaten ging es für den Ifo Geschäftsklimaindex kontinuierlich nach oben, nun gibt es mit dem Wert von 100,8 Punkten einen Rückschlag. Im Juni hatte er noch bei 101,7 gelegen. Grund für den Rückgang ist ein weniger optimistischer Blick der deutschen Unternehmer auf die nächsten Monate. Hier sorgen die Lieferengpässe und ein Anstieg der Infektionszahlen für Zurückhaltung. Auch im Handel sind die Unternehmen skeptisch beim Blick auf die nächsten Monate, obwohl die aktuelle Lage gut eingeschätzt wird. Eine Rolle für die gedämpften Erwartungen spielt auch hier die Gefahr der Lieferengpässe. Nach einem Bestwert für den Monatssaldo des Handels im Juni von 17,8 lag dieser im Juli nur noch bei 15,8.



Galeria verabschiedet sich von den Marken Kaufhof und Karstadt

Galeria steht vor kräftigen Umwälzungen. Der Kaufhauskonzern hat ein umfassendes Investitionsprogramm in Höhe von 600 Millionen Euro angekündigt. Der Großteil dieser Finanzmittel soll dann in die Kaufhäuser fließen, die neu aufgestellt und in drei Kategorien eingeteilt werden sollen, melden mehrere Medien. Im Zuge dieser Umstrukturierung sollen dann auch die beiden Marken Kaufhof und Karstadt verschwinden. Für rund die Hälfte der Geschäfte sei ein vollständiger Umbau vorgesehen, sonst würden nur Teile neu gestaltet. Für den Online-Handel seien Investitionen in Höhe von rund 100 Millionen Euro vorgesehen, Ziel sei der Aufstieg in "eine ganz andere Liga". Dafür werde auch die Zahl der Logistiklager von 16 auf zwei reduziert, es werde keinen Versand mehr aus den Ladengeschäften geben.



Paypal startet mit Honey in Deutschland

Vor zwei Jahren hat Paypal das Rabattportal Honey übernommen, nun unternimmt das Start-up erste Schritte in Deutschland. Neben anderen europäischen Ländern soll die App, die Vergünstigungen auf Webseiten sucht, auch hierzulande in Betrieb gehen, meldet Internet World. Die Kunden könnten in der App Wunschlisten anlegen und würden dann informiert, wenn die Preise der gewünschten Produkte günstiger werden. Paypal wolle sich so stärker in die Rabattsuche der Kunden einbinden und ihre Motivationen und Wünsche erkennen. So könnte Papypal eine bedeutendere Rolle im täglichen Leben der Verbraucher spielen und die Händler auf der anderen Seite könnten dadurch ihre Kundenbeziehungen stärken.





Sport 2000 wird in Benelux zum Spezialisten

In Deutschland setzt Sport 2000 seit einiger Zeit auf eine stärkere Spezialisierung, nun soll dieser Schritt auch in den benachbarten Benelux-Staaten folgen. Wie es bei Fashion United heißt, soll dies in den Bereichen Lauf und Sneaker umgesetzt werden, so dass dort eine bessere Beratungsleistung angeboten werden könnte. Die Verantwortung für das neue Konzept liege bei Gunther de Maeyer, seit Juni länderübergreifender Handelsberater.Unter dem Schlagwort "Key for Business" will Amazon in den USA die Zulieferung von Paketen erleichtern. Die Boten sollen dadurch einen direkten Zugang in die Gebäude der Empfänger erhalten, heißt es in der Wirtschaftswoche . Die Zulieferer sollten mit einem Mobilgerät ausgestattet werden, mit dem sie die Haustüren öffnen und die Pakete dann im Hausflur abstellen könnten. Die Installation der entsprechenden Systeme habe bereits in einigen Städten in den USA begonnen, sie erfolge kostenlos. Amazon setze auch die erhöhte Sicherheit in Fragen des Paketdiebstahls als Argument ein. Die Fahrer würden Hintergrundchecks unterzogen, die Türen könnten nur geöffnet werden, wenn ein Paket für die Adresse vorliege. Die Information der Mieter über das System liege aber bei den Vermietern. IT-Experten warnten vor erhöhten Risiken durch die Gefahr des Hackings solcher digitaler Lösungen. Eine Stellungnahme dazu habe Amazon nicht abgeben wollen.In China bewegt sich der E-Commerce weiter auf einem hohen Niveau. Nach Angaben von Location Insider lag das Volumen des digitalen Einzelhandels im ersten Halbjahr bei rund 802 Milliarden Euro, womit dort in sechs Monaten mehr Umsatz erwirtschaftet werde als in Deutschland innerhalb eines Jahres. Damit habe der Online-Handel einen Anteil von 32,2 Prozent im Vergleich zum stationären Handel (ausgenommen Autoverkauf) erreicht. Innerhalb des E-Commerce habe der Handel mit Lebensmitteln, Alkohol und Tabak ein Volumen von rund 659 Milliarden Euro, eine Steigerung im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2020 um 23,5 Prozent. Bei Bekleidung und Schuhen sei es um 24,1 Prozent nach oben gegangen. ///// TRENDS & TECH