///// HANDEL INTERNATIONAL

Anfang Juni zeigte sich in einer Studie , dass die Anbieter für Luxusgüter wieder Licht am Ende des Tunnels sehen und mit einer Rückkehr auf das Niveau von 2019 rechnen. Auch Chanel, dessen Name ein Synonym für Luxuswaren ist, erwartet 2021 einen positiven Verlauf mit einem zweistelligen Umsatzwachstum, heißt es bei Die Presse . Im vergangenen Jahr habe das Minus bei 18 Prozent gelegen. Der Konzern rechne nicht mit einem Abflauen des Trends, die Motoren lägen in den USA und China. Das Jahr 2020 habe Chanel für Investitionen genutzt, dazu hätten ein Concierge Service gehört, auch eine App für die Verbindung zwischen Beratern und Kunden sei verbessert worden. Kein Geld sei aber in den Online-Handel geflossen, denn der französische Luxus-Spezialist werde den Modehandel weiterhin nur über die Ladengeschäfte führen. Online seien nur Parfumprodukte verfügbar.Das Marketing-Start-up Uberall erhält eine neue Kapitalspritze in Höhe von 95 Millionen Euro, heißt es im Handelsblatt . Zu den Geldgebern gehörten Bregal Milestone, Level Equity und United Internet. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin wolle die neuen Finanzmittel primär für die Expansion in Nordamerika einsetzen. In einem weiteren Schritt sei eine Übernahme erfolgt, der Suchoptimierer Moment Feed wechsele unter das Dach von Uberall, eine Kaufsumme wurde nicht genannt. Langfristig sei die Entwicklung eine Plattform für Online-Marketing geplant.Boohoo konnte die gute Entwicklung aus dem vergangenen Jahr fortsetzen und erreichte im ersten Quartal ein Umsatzplus in Höhe von 32 Prozent auf 486,1 Millionen Britische Pfund, meldet Textilwirtschaft . In Großbritannien und den USA sei es nach oben gegangen, auf dem europäischen Kontinent habe es für die Online-Modekette mit einem Minus einen Rückschlag gegeben. Für das Jahr 2021 gelte weiterhin die Prognose eines Umsatzzuwachs‘ von 25 Prozent. Daneben denkt der Mode-Spezialist darüber nach, eines der Ladengeschäfte, der im Januar übernommen Warenhauskette Debenhams, doch zu öffnen, wie Retailsector berichtet. Dabei gehe es um Produkte, die sich nur bei physischer Präsenz verkaufen ließen. Das Unternehmen äußerte sich zu den Meldungen nicht.Der britische Online-Möbelhändler Made.com hat am Mittwoch den Sprung an die Londoner Börse gewagt, die erhoffte Weite hat das Unternehmen aber nicht erreicht. Die Wirtschaftswoche berichtet, dass die Aktien mit einem Minus von sieben Prozent einen negativen Start hatten, auch im Verlauf des Handelstages sei der Ausgabepreis von 200 Pence verfehlt worden, erreicht wurden 192 Pence. Nach Angaben des Unternehmens sollten beim Börsendebut 50 Millionen neue Aktien verkauft werden, zusätzlich zu bereits existierenden weiteren 46,9 Millionen, die wieder auf den Markt gebracht werden sollten. Made.com hat seinen Sitz in Großbritannien, vertreten ist der Möbelspezialist in Großbritannien, Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich, Belgien, Spanien und den Niederlanden. Die Hälfte der Verkäufe erfolgen auf dem europäischen Kontinent.