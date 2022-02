Rotterdam beschäftigt sich aktuell mehr als gewöhnlich mit Fragen und Personen rund um den Online-Handel. Neben der Entscheidung, die Dark Stores zu schließen, gibt es in der Stadt Streit wegen Jeff Bezos. Der Gründer von Amazon will mit seiner Segeljacht in die Stadt fahren, das Schiff ist aber zu groß. Bezos hat mal wieder eine absurde Idee, die in der Hafenstadt keine Begeisterung auslöst, denn er will für die Durchfahrt eine historische Brücke der Stadt abbauen. In den sozialen Medien gibt es im Gegenteil einen lauten Aufschrei, eine erste Reaktion ist der Aufruf, Bezos und sein Schiff mit faulen Eiern zu bewerfen. Die Stadt hat noch nicht über den Abbau der Brücke entschieden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihn beschließt, sinkt.

///// HANDEL NATIONAL

Unternehmen wollen die Preise anheben

In Deutschland stehen weitere Preissteigerungen vor der Tür. Nach einer Befragung des Ifo Instituts erreichen die Preiserwartungen einen Höchstwert von 46 Punkten. Damit ist in den vergangenen Monaten eine stetige Aufwärtsentwicklung zu beobachten. Im Dezember hatte der Wert bei 44,7 Punkten, im November bei 45 gelegen. Besonders hoch sind die Zahlen im Großhandel mit 60,3 Punkten und im Einzelhandel mit 57,7 Punkten. Die Preiserwartungen zeigen an, wie viel Prozent der Unternehmen ihre Preise erhöhen wollen. Abgezogen wird der Prozentwert derer, die ihre Preise senken wollen. Die Höhe der geplanten Preisänderungen fragen die Wirtschaftsforscher nicht ab.



Verbraucherstimmung sinkt weiter

Auch im Februar hat sich die Verbraucherstimmung nicht verbessert. Nach den Zahlen des HDE-Konsumbarometers geht es weiter abwärts, nun bereits den dritten Monat in Folge. Der Handelsverband nennt besonders die sinkende Bereitschaft für Anschaffungen und die Konjunkturerwartungen als Bremsen, denn die Anschaffungsneigung befinde sich nun auf einem Allzeit-Tiefststand. Nach unten gehe es aber auch bei der Sparneigung, ein Plus zeige sich bei den Einkommenserwartungen. Die negativen Aussichten der Verbraucher in Bezug auf die Konjunktur setzten sich seit dem vergangenen Sommer fort, eine Erholung erwarteten sie nicht. Der Verband rechnet erst beim Auslaufen der aktuellen Corona-Welle und einem nachlassenden Infektionsgeschehen mit einer Umkehr des Trends.



Strong Point setzt die Expansion fort

Strong Point wagt von Skandinavien aus den nächsten Schritt ins europäische Ausland, nun stehen die deutschsprachigen Länder auf der Liste. Nach Unternehmensangaben stellt der Anbieter von E-Commerce-Lösungen seine Produkte nun auch dem Lebensmittelhandel in der DACH-Region zur Verfügung. Im Mittelpunkt für die Omnichannel-Lösungen stünden die temperierten Abholstationen, parallel gehe es um den Auf- und Ausbau strategischer Partnerschaften im Bereich Fulfillment. Für den stationären Handel gebe es auch die Möglichkeit des Aufbaus von Curbside-Pickup und Drive-Through. Strong Point sieht für den Lebensmitteleinzelhandel noch erhebliche Defizite. "Der Markt für E-Retail-Lösungen im Lebensmitteleinzelhandel steckt im Raum DACH noch immer in den Kinderschuhen", erklärt Tobias Kern, Business Development Director DACH bei Strong Point.