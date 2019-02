Liebe Leserin, lieber Leser, der vielleicht beste Satz in jedem Business ist "Ich weiß nicht". Er befreit, hilft nach neuen Antworten zu suchen. Auch in anderen Branchen. Ikea scheint einige gefunden zu haben. Unter anderem bei Zalando.

Verkaufs-Ranking und manipulieren als Zugabe auch die Bewertungen. Die Masche ist aus den USA bekannt und auch in Deutschland nicht wirklich neu: Unverlangte Paketsendungen, die vermeintlich von Amazon stammen, machen wohl nun auch hierzulande die Runde. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen berichtet jetzt von Paketsendungen mit Ware, die die Kunden nie bestellt haben. Mal ist es ein Ladekabel, mal Erotik-Spielzeug, mal eine iPhone-Hülle, was da über den Marketplace verschickt wurde. Die Lösung ist recht simpel: Windige Händler eröffnen einen Zweit-Account bei Amazon unter Namen und Adresse der unwissenden Empfänger. Dann bestellen sie die Ware. So pushen sie den Artikel imund manipulieren als Zugabe auch die Bewertungen.



"Wir müssen alle mitnehmen. Und wenn der eine oder andere länger braucht, dann dauert es halt einmal zwei Jahre länger", zitiert Channel Partner Expert-Chef Stefan Müller. Das ist total lieb vom Vorstand der schwächelnden Verbundgruppe. Nur der Markt wird den Händlern nicht so viel Zeit lassen. Und damit werden dann alle zur Beute: die Langsamen und jene, die rennen konnten, als noch Zeit war. Verbundgruppen und Plattform-Ökonomie, dass ist wie Huhn und Adler. Der eine träumt vom Fliegen, der andere macht Beute. Daran muss ich denken, wenn ich lese, dass Expert, umsatztechnisch online mit rund 200 Millionen Euro ein Zwerghuhn, sich nun wieder nach einer digitalen Kompromiss-Lösung sehnt, die am Ende keinen so richtig glücklich machen dürfte. Onlineshop ja, aber dezentrales Konzept und statt mit Amazon-Kunden Volumen zu machen, wolle man lieber Stammkunden einen ergänzenden Online-Kanal bieten - unter Berücksichtigung der Belastungsfähigkeit der angeschlossenen Händler.

Movian und Alkove. Eine Woche später, da Amazon die Marken



Neuer COO für Getnow

Robert Schambach tritt als neuer Chief Operating Officer (COO) beim Online-Supermarkt Getnow an. Der 36-Jährige kommt von Allyouneed Fresh.



Home24-Gründer tritt ab

Andere Möbel bekommt Home24-Gründer Philipp Kreibohm. Er zieht sich aus dem Vorstand des Börsenneulings zurück und soll im Sommer in den Aufsichtsrat wechseln. Seine Aufgaben sollen dann unter den drei Co-Chefs Marc Appelhoff, Christoph Cordes und Johannes Schaback aufgeteilt werden.



Wir sind hier bei etailment manchmal schlecht möblierte Verkäufer. Am 4. Februar erwähnten wir bei etailment in einem Bericht über Amazon-Eigenmarken so nebenbei die neuen Möbelmarkenund. Eine Woche später, da Amazon die Marken offiziell als neu kommuniziert , stürzt sich alle Welt auf diese Nachricht. Tja. Tröstlich: Unsere treuen und aufmerksamen Leser konnten wir vorher schlau machen.- ANZEIGE -

INTERNATIONAL

Marktplätzen wie Alibaba und Amazon mehr Präsenz zu zeigen, sondern denkt auch über eine eigene Plattform nach. Auf der könnten dann auch Möbel von Wettbewerbern verkauft werden. Dabei fühlt sich Ikea auch von Zalando inspiriert, liest man in der Strategiewechsel bei Ikea. Der schwedische Möbelriese steht nicht nur in den Startlöchern, um aufwie Alibaba und Amazon mehr Präsenz zu zeigen, sondern denkt auch über eine eigene Plattform nach. Auf der könnten dann auch Möbel von Wettbewerbern verkauft werden. Dabei fühlt sich Ikea auch von Zalando inspiriert, liest man in der Financial Times . Außerdem testet Ikea in verschiedenen Märkten derzeit unter anderem Leih-Service, Self-Scanning und den Versand von Kötbullar.

"Zalando für Lebensmittel" startet mit Presto ein eigenes Foodbox-Modell. Das kündigte Picnic via Picnic versalzt jetzt auch den Kochboxen-Versendern womöglich die Suppe. Dasstartet mit Presto ein eigenes Foodbox-Modell. Das kündigte Picnic via Twitter an. Versand der Kochboxen: Kostenlos. Die Nutzung ist ohne Abo möglich. In wenigen Wochen soll es überall im Liefergebiet in den Niederlanden losgehen. Die Preise für die Zwei-Personen-Boxen liegen zwischen 10 und 15 Euro.

Musik-Happening weltweit. Die Schließfächer können Festivalbesucher für Vorbestellungen (Sonnencreme, Ladekabel) und Express-Lieferungen nutzen. Außerdem wird Amazon online eine Sonderseite zum Coachella mit Fashion, Beauty, Health & Wellness, Tech und Campingartikeln bieten. Nachdem About You hierzulande gerade massiv ins Festival-Geschäft einstiegt, zeigt Amazon in den USA, was im Umfeld eines Events möglich ist. Amazon Lockers wird es nämlich beim Coachella-Festival geben. Es ist das vielleicht derzeit angesagtesteweltweit. Die Schließfächer können Festivalbesucher für Vorbestellungen (Sonnencreme, Ladekabel) und Express-Lieferungen nutzen. Außerdem wird Amazon online eine Sonderseite zum Coachella mit Fashion, Beauty, Health & Wellness, Tech und Campingartikeln bieten.

TRENDS & FAKTEN

Butler hilft Zalando im Lager

Zugegeben: Diese Nachricht wurde auch wegen der Schlagzeile ausgewählt. Butler heißt nämlich das Automatisierung wuppen und die Durchlaufzeiten für Zalando-Kunden in Nordeuropa halbieren.soll. Zugegeben: Diese Nachricht wurde auch wegen der Schlagzeile ausgewählt. Butler heißt nämlich das KI-fähige Robotiksystem von Grey Orange das im neuen 30.000 m2 große Fulfillment-Center von Zalando im schwedischen Brunna, nahe Stockholm, diewuppen und die Durchlaufzeiten für Zalando-Kunden in Nordeuropa halbieren.soll.

Möbelhandel werden dünner: Auf



Start-up des Tages Täglich frei verfügbare Daten zu Produkten, Preisen oder Marken werden über das Tool Blackbee gesammelt, gereinigt und zu wettbewerbsrelevanten Informationen für Händler wie Hersteller aufbereitet. Die Bretter für den stationärenwerden dünner: Auf 19,95 Mrd Euro taxiert der neue „Branchenfokus Möbel 2019“ von IFH Köln und BBE Handelsberatung den Markt. Ein Minus von 1,3%. Nur online wächst der Markt. Stationäre Händler halten hier 29,5 Prozent der Marktanteile.

Smartphone der Steuerknüppel ist.



Check-in wie am Flughafen, kein Sortiments-Overkill und geheimnisvolle Schränke in der Umkleidekabine. Der neue Hamburger Laden des Onlinehändlers Bonprix testet eine neue Form des stationären Einkaufens, bei dem das Smartphone der Steuerknüppel ist. Etailment hat sich vorab umgesehen.

