Liebe Leserin, lieber Leser, ganz sicher wird der Prime Day kommende Woche neue Rekorde aufstellen. Die an Rekorden nicht minder reiche Welt von Instagram wird aber an Absurdität so schnell kaum noch zu überbieten sein.

///// HANDEL NATIONAL

Ikea steigt nun auch in Deutschland in den ReCommerce mit Möbeln ein und kauft ab Mitte Juli gebrauchte Möbel zurück. Aber nur die aus eigenem Hause. Ikea wird die Möbel dann in der Fundgrube verkaufen, die als Resterampe seit jeher fester Bestandteil jedes Ikea-Einrichtungshauses ist. Da es ja keinen Sinn macht, den Pax auf Verdacht zu Ikea zu schleppen, kann man sich vorab auf dem Portal www.IKEA.de/ZweiteChance informieren, ob das Produkt für einen Rückkauf in Frage kommt. Das Online-Portal erstellt dort auch einen Preisvorschlag. Final kann der Deal dann am Rückgabe-Schalter im Ikea besiegelt werden. Der Kunde bekommt aber kein Cash, sondern eine Guthabenkarte. Die Regeln für den Kauf sind zudem eng gesteckt. Anders gesagt: Eine PR-Aktion mit wenig Risiko und ohne wirkliche Marktrelevanz.

///// INTERNATIONAL

Amazon-Arbeiter in Minnesota wollen am Prime Day, der wieder alle Rekorde brechen dürfte, streiken. Die Lagerarbeiter wollen zeigen, dass sie mit dem Arbeitsbedingungen auch nach der angekündigten Lohnerhöhung immer noch unzufrieden sind. Die Amazon-Geschäfte dürfte der kurze Ausstand kaum stören.

///// TRENDS & TECH

Peak Influencer-Wahn: Eine Instagram-Influencerin und Cosplay-Star namens Belle Delphine hat ihr Badewasser in Dosen verkauft. Doch, Sie vermuten richtig. Benutztes Badewasser. Genau. Stückpreis 30 Dollar. Das Wässerchen der eher freizügigen Britin soll binnen drei Tagen im Webstore ausverkauft gewesen sein. Nachschub ist schon versprochen.



Start-up des Tages: Der Käufer kann man nach dem Checkout und während des gesamten Versandprozesses mit interessanten Informationen versorgen und so ein besseres Einkaufserlebnis schaffen. Das macht Mühe. Aber auch Mehrumsatz. Beispielsweise bei MediaMarktSaturn. Geholfen hat dabei das Start-up parcelLab.

"Die Woche im Handel" ist inzwischen eines der beliebtesten Formate bei etailment. Der Text in dieser Woche ist ein besonderer Traffic-Hit. Es geht ja auch um Karstadt Kaufhof und wie Verdi die Führungsfrage stellt. Wahrscheinlich ist der Beitrag bei KuK in der "Heavy Rotation".

