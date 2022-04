Der indische Online-Gebrauchtwagenmarkt Cars24 hält sich mit seinen Versprechen gegenüber den Kunden nicht zurück. In Australien sollen in Brisbane, Sydney und dem Großraum Melbourne die Fahrzeuge ab jetzt innerhalb von sieben Tagen ausgeliefert werden. Für beliebte Fahrzeuge kann die Wartezeit in Australien bis zu zwölf Monate betragen, heißt es bei Tech in Asia. Das Unternehmen hat sich aber nicht dazu geäußert, wie es die Schwierigkeiten mit der Lieferung von Rohstoffen und Ersatzteilen umgehen will. Das wird wahrscheinlich ein so großes Betriebsgeheimnis wie das Rezept von Coca Cola.

Inflation in Deutschland erreicht Rekordmarke

Und wieder hat die Inflationsrate in Deutschland einen starken Sprung nach oben gemacht. Der Wert von 7,3 Prozent im März 2022 im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die höchste Rate seit Herbst 1981, meldet das Statistische Bundesamt. Im Februar war der Wert mit 5,1 Prozent bereits auf ein besonders hohes Nievau angestiegen. Der Anstieg im März gegenüber dem Februar hat bei 2,5 Prozent gelegen. Den stärksten Einfluss auf die Entwicklung hat nach Angaben der Statistiker der Krieg in der Ukraine. Bei den Produktgruppen liegen Heizöl, Kraftstoffe und Erdgas sowie einzelne Nahrungsmittel an der Spitze. Neben den Verbraucherpreisen sind im vergangenen Monat die Großhandelspreise noch stärker angestiegen. Hier liegt die Quote gegenüber dem März 2021 bei 22,6 Prozent, der höchste Anstieg seit 1962.



Zizzi mit Rekordergebnis in Deutschland

Die dänische Modemarke Zizzi blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Der Anbieter von Damenmode in Übergrößen hat 2021 weltweit ein Ergebnis von 98,25 Millionen Euro erreicht, das Ebitda für das Gesamtunternehmen lag bei 10,74 Millionen Euro, schreibt Onlinemarktplatz. Mit dem deutschen Online-Shop seien fünf Millionen Euro umgesetzt worden. In den vergangenen fünf Jahren sei es gelungen, in Deutschland jedes Jahr im Durchschnitt um 88 Prozent zuzulegen. Als Grund für die erfolgreiche Entwicklung nenne Zizzi eine große Online-Offensive hierzulande und den Aufbau einer modernen Omnichannel-Plattform. Es sei "ein wunderbares Fundament für noch mehr Wachstum in den kommenden Jahren entstanden", erklärte CEO Kuno Kildetoft Mehlsen. Bis 2025 wolle das Unternehmen Umsatz und Einnahmen mindestens verdoppeln.

Lidl chartert eigene Frachtschiffe

Und wieder will ein Händler verstärkt gegen die Lieferprobleme vorgehen und sich von externen Logistikern unabhängig machen. Nachdem sich im vergangenen Jahr einige Unternehmen zu Allianzen zusammen geschlossen hatten, steigt Lidl nun alleine ein. Nach einem Bericht des Handelsblatts will der Discounter insgesamt vier Schiffe chartern, um besonders die Schwierigkeiten mit dem Warentransport aus Asien in den Griff zu bekommen. Seit kurzer Zeit gehöre die neue Reederei Tailwind Shipping Lines zu der Handelskette aus der Schwarz-Gruppe. Die Charterfrist für die Frachtschiffe liege bei 48 Monaten, der Start könne im Frühsommer erfolgen.