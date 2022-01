///// HANDEL INTERNATIONAL

In der Schweiz ist an Neujahr ein neues Gesetz bezüglich des Verbraucherschutzes im Online-Handel in Kraft getreten. Gestärkt werde die Position der Kunden gegenüber ausländischen Portalen, die mit der Umleitung auf eine teurere Website operierten, der fehlenden Akzeptanz Schweizer Bezahlkarten und dem Ansatz überhöhter Preise, meldet Textilwirtschaft . Schweizer Kunden könnten auf ausländischen Webseiten bestellen, eine Lieferpflicht in die Schweiz gebe es aber nicht. Bei Lieferung in die Schweiz dürften nur Zusatzkosten für den Versand in die Schweiz und die Verzollung in den Preis eingerechnet werden. Für Lieferungen in andere Länder blieben auch für Schweizer Kunden die Bestimmungen des jeweiligen Landes in Kraft.Der Spezialist für Automatisierungstechnik innerhalb der Intralogistik, Dematic , versieht den Wirtschaftsraum Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) mit einer neuen Organisationsstruktur. Wie das Unternehmen mitteilt, liegt die Führung des Unternehmens in EMEA nun in den Händen von Bernard Biolchini als European Vice President (EVP). Im Mittelpunkt stehe in Zukunft die Weiterentwicklung der Technologielösungen und digitalen Dienstleistungen für den Intralogistikmarkt. Der Wirtschaftsraum sei in acht Regionen aufgeteilt, insgesamt seien dort 4.100 Mitarbeiter tätig. Die deutschsprachigen Länder verantwortet ab sofort Dr. Jens Hardenacke. Er hat die Position eines Senior Vice President und Managing Director inne, zuvor war er für Dematic in China tätig.Der chinesische Online-Riese Alibaba hat nach der Auswertung der Zahlen der Plattform eine eigene Liste der Entwicklungen für den chinesischen E-Commerce erstellt. Nach der Top-Position für den Handel von Second-Hand-Produkten sieht das Unternehmen in Folge der Coronapandemie eine Zunahme beim digitalen Tourismus. Dies zeige sich unter anderem in der hohen Nachfrage nach virtuellen Museumsführungen durch das British Museum, die das Museum in Kooperation mit der Reiseplattform Fliggy entwickelt habe. Im Handel mit Luxusmarken zeige die Zusammenarbeit mit dem italienischen Anbieter Tod‘s die Bedeutung eines Omnichannel-Vertriebs. Die Bedeutung der Generation Z für den Online-Handel zeigten die Verkaufszahlen, heißt es bei Alibaba. Bei den jungen Marken erreichten sie 25 Prozent des Gesamtmarktes, der Anteil der Generation Z an der Bevölkerung liege aber nur bei 15 Prozent. In der Folge sollten sie bei Maßnahmen auf dem Verkaufsmarkt stärker beachtet werden.