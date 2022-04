///// HANDEL INTERNATIONAL

Bei Aldi Süd konnte es bis zum Einstieg in den Online-Handel nicht mehr lange dauern. Nach einem Bericht der Lebensmittelzeitung laufen die Vorbereitungen. Die Größe des E-Commerce in den USA, in Großbritannien, in der Schweiz und Irland deute darauf hin, in den USA und Großbritannien sei zu erkennen, dass es anfangs um Click & Collect gehen werde. Hier solle die Zahl der Filialen, in denen das Angebot zur Verfügung stehen werde, deutlich erhöht werden. Auch die Maßnahmen im IT-Bereich mit einer verstärkten Kooperation mit dem auf Software für Online-Handel spezialisierten Anbieter Spryker sei weiteres Zeichen. In der Schweiz sei das Liefergebiet von der Stadt Zürich auf die Region Zürich und Winterthur ausgeweitet worden.

Amazon führt in USA Treibstoff- und Inflationszuschläge ein

Vom 28. April an wird für Händler auf dem Amazon-Marktplatz in den USA ein Treibstoff- und Inflationszuschlag in Höhe von fünf Prozent fällig. Amazon hatte andere Gebühren im Januar erhöht, Treibstoffzuschläge gebe es bei Fedex und UPS seit Januar, heißt es bei Retail Dive. Amazon habe angekündigt, dass dies keine permanente Erhöhung der Gebühren werden solle, sondern nur ein temporärer Zuschlag. Der Konzern, der mittlerweile zu den größten Paketlogistikern in den USA gehöre, habe aber keine Angaben gemacht, bei welchen Bedingungen die Zuschläge wieder gestrichen werden sollen.





Eine Gruppe der Verkäufer auf der Plattform von Etsy denken nach dem Streik, den sie in den vergangenen Wochen gestartet haben, nun über die Gründung einer Gewerkschaft nach. Grund des Streiks waren eine Erhöhung der Transaktionsgebühren um 30 Prozent durch den Betreiber des Online-Marktplatzes, schreibt CNBC . Der Prozess der Gewerkschaftsbildung und die endgültige Form seien aber offen, habe Kristi Cassidy, eine der Organisatorinnen des Streiks, erklärt. Der Streik umfasse mehr als 1.000 Verkäufer, für eine Online-Petition an Etsy habe es eine hohe Zahl von Unterschriften gegeben. Seit 2019 sei der Umsatz der Händler von fünf Milliarden US-Dollar auf 12,2 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr angestiegen.