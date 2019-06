Liebe Leserin, lieber Leser, vielleicht erinnern Sie sich: Der Wert eines Onlinehändlers bemaß sich lange daran, ob er schnelles Shopping mit chirurgischer Präzision möglich macht. Inzwischen ist das ein simpler Hygienefaktor und es geht um Spaß, Phantasie, Inspiration. Es ist nicht Mobile Commerce, nicht E-Commerce, es ist nicht Omnichannel, es ist nicht Beschaffung, die zählt, es ist Freude. About You unter anderem, zeigt unsere Autorin Iki Kühn, steht für diese neue Generation von Händlern. Man muss eben nicht nur Geld haben, sondern auch Ideen. Und Mut. Den vor allem. Schönes Wochenende.

Das sind Luxusprobleme: Geld hat die Start-up-Schmiede Rocket Internet genug, weiß aber nicht, wohin damit. "Im Moment ist die Pipeline in der Mitte ein bisschen leer." Man habe mehr Kapital als Ideen, zitiert Finanzen.net Vorstandschef Oliver Samwer. Rocket Internet, das einst unter anderem für Zalando, Hello Fresh und Home24 Geburtshilfe leistete, will künftiganbieten und auf Immobilien setzen. Es sei inzwischen aber schwieriger geworden, Gründer und Ideen zu finden, sagte Samwer, der zumindest auf dem Papier 3,1 Milliarden Euro Wagniskapital investieren könnte.

Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr geht der Kongress „In Führung! HR im Handel“ amin die zweite Runde. Er ist das jährliche Gipfeltreffen für Manager und Unternehmer aus dem Einzelhandel und findet in diesem Jahr auf dem Campus der Fressnapf-Unternehmenszentrale in Krefeld statt. Mit Konzentration auf den Handel wird in zahlreichen Vorträgen und Best Cases aufgezeigt, wie die HR als treibende Kraft in Unternehmen den (digitalen) Transformationsprozess und die Entwicklung der Organisation aktiv steuern kann.Mit dabei sind auch Speaker von Edeka, Otto und Spar.