Auch am Ende: Die Post/DHL. Nämlich mitfür Privathäuser. Der Bedarf* sei zu gering. Auch allem anderen, was irgendwie nach Zukunft klingt (zum Beispiel Zustell-Robotern), erteilt Post-Chef Frank Appel eine Absage . Festhalten will er an den Paketstationen. (* Bedarf wie in "Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt". Thomas Watson, IBM-Chef 1943)