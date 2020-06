Die Schweizer Coop verschiebt den Webshop coop@home auf die Konzern-Website Coop.ch. Das zeigt, wie zentral nun den Lebensmittel-Onlinehandel für die Handelskette wird. "Alles weitere, von Kundenkarte über Unternehmensinhalte, Engagements bis hin zu Medien und Jobs trat ins zweite Glied zurück und findet sich vornehmlich im Footer", beobachtet Carpathia . Noch befindet sich das Projekt aber in einer Beta-Phase auf der Plattform beta.coop.ch Die Düsseldorfer Droege Group hat Tausendkind übernommen. Der Online Shop für Baby- und Kinderartikel soll an die Weltbild-Gruppe angegliedert werden. Die Marke solle erhalten bleiben und es sei angedacht, ein Angebot von Tausendkind in allen Weltbild-Filialen einzurichten, liest man bei Internet World