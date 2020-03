Es sind verwirrende Zeiten. Hysterie. Hamsterkäufe. Die Börse gerade ein Auf und Ab. Und dann zeigt auch noch das Emoji für steigende Kurse beispielsweise bei Twitter eine rote Linie. Die sollte eigentlich grün sein. Das Emoji für fallende Kurse hat ein blaues Zickzack. Facebook macht es richtig. Aber der Aktienkurs schwächelt. Die Welt ist eben nicht fair.

///// HANDEL NATIONAL

Vielleicht hilft ja Katzencontent dem schwächelnden Online-Möbelhändler Home24, der sich zumindest heute an der Börse mal ein grünes Chart-Emoji verdient hat. In der neuenstreift ein Kater durch die Wohnung und an Möbeln vorbei. „Erlebe dein Zuhause wie nie zuvor“ verspricht der Spot , der ein bisschen so wirkt, als habe sich da eine Whiskas-Werbung verlaufen.Real-Investor SCP sucht einen Käufer für dasvon Real. Schnell weg damit scheint die Losung zu sein. Die Lebensmittel Zeitung sieht die Schwarz-Gruppe (Kaufland), Alibaba oder ein Management-Buyout als mögliche Optionen.



Otto Group beerdigt Schwab

Dauersinkflug nun beendet. Die Otto-Gruppe räumt weiter auf und begräbt die Händler-Marke Schwab sowie und Avendro. Damit ist dernun beendet.

Schließfächer am Bahnhof, in die eingekaufte Waren geliefert und zwischengelagert werden, sind nichts Neues am Gleisrand. In schreiendem Grün und als "etikettiert, kommen die Smart Locker nun in einem Pilotprojekt von HOCHBAHN, Smart City DB undan 15 zentralen ÖPNV-Übergabepunkten in der Hansestadt zum Einsatz. Zum Pilotstart bieten die ParcelLock-Gesellschafter Hermes und DPD sowie ParcelLock-Zustellpartner GLS die Lieferung an die Hamburg Box an. Andere Paketdienstleister können sich beteiligen.