Liebe Leserin, lieber Leser, Karstadt-Kaufhof sieht sich nach der Fusion als "führender europäischer Omnichannel-Anbieter". Man sei „bekannter als Amazon und Zalando“ klingt Karstadt -Chef Stephan Fanderl in der FAZ, als sei er gerade erst noch bei Motivationstrainer Jürger Höller über Kohlen gelaufen. "Du kannst alles erreichen, wenn du an dich glaubst", lautet dessen Rezept (Tolle Doku in der ARD-Mediathek). Man kann die Woche schlimmer anfangen. Guten Morgen.

Reise nach Jerusalem" bei Karstadt und Kaufhof Fusion der Warenhauskonzerne Karstadt und Kaufhof, die alsbald unter einer Dachmarke auftreten dürften, muss Kaufhof-Chef Roland Neuwald den Konzern verlassen, berichtet die Nach derKarstadt und Kaufhof, die alsbald unter einer Dachmarke auftreten dürften, muss Kaufhof-Chef Roland Neuwald den Konzern verlassen, berichtet die "Wirtschaftswoche" .Auch den Geschäftsführern Edo Beukema, Klaus Hellmich und Peter Herlitzius steht wohl mehr Freizeit bevor. Finanzchef Guido Mager bleibt demnach auf seiner Position.

Portfolio der Start-up Schmiede sind auch Delivery Hero (Essenslieferdienst), Home24 und Westwing (Einrichtungsportale) sowie die in der Gobal Fashion Group (GFG) zusammengefassten Modeunternehmen. Rocket Internet (pdf) erwirtschaftete in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres einen Konzerngewinn von 296 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor standen an der Stelle noch Verluste. Die wichtigsten Beteiligungen des Unternehmens, zu denen etwa der Kochboxenversender HelloFresh gehört, konnten ihren Umsatz erneut erhöhen, arbeiten aber weiterhin nicht profitabel. Imder Start-up Schmiede sind auch Delivery Hero (Essenslieferdienst), Home24 und Westwing (Einrichtungsportale) sowie die in der Gobal Fashion Group (GFG) zusammengefassten Modeunternehmen.

Marktplatz-Angebot in Videoclips vor. Auf der Suche nach einem Käufer für Real dürfte das aber wenig zur Sache beitragen. Real startet die Infotainment-Shopping-Plattform realTV . Das Bewegtbild-Format stellt in fünf Rubriken – superStars, genussWerke, realOrigins, unsereMarken und startUp! – innovative und besondere Produkte aus dem großen real.devor. Auf der Suche nach einem Käufer für Real dürfte das aber wenig zur Sache beitragen.

INTERNATIONAL

3000 kassenlose Läden eröffnen. Amazon will seine Technik der Amazon-Go-Läden nun offenbar in größeren Läden mit mehr Ware testen, glaubt das Wall Street Journal . Spekuliert wird, dass Amazon dann alsbald bei Whole Foods kassenlose Supermärkte installieren könnte. Eine weitere Zahl, die kursiert: Bis 2021 könnte Amazon bis zueröffnen.

350 ihrer 430 Läger mit künstlicher Intelligenz, selbstfahrenden Fahrzeugen und Robotern auszustatten. DHK klotzt in den USA mit Investitionen. 300 Millionen Dollar nimmt DHL in die Hand, ummit künstlicher Intelligenz, selbstfahrenden Fahrzeugen und Robotern auszustatten.

TRENDS & FAKTEN

Airbnb will ab 2019 mit dem Projekt Backyard nicht mehr nur Unterkünfte vermitteln, sondern auch eigene Häuser bauen.

65 Prozent der Versender von Mode, Schuhen und Accessoires berechnen ihren Kunden Liefer-Gebühren. Im Schnitt liegen sie bei 5,31 Euro und damit höher als im Schnitt aller Branchen, wie eine Studie des Forschungsinstituts ibi research ergab. Details nennt die



Start-up des Tages Direktvermarktung ist für landwirtschaftliche Betriebe ein hartes Pflaster. Das Start-up Frischepost.de ebnet Produzenten von Lebensmitteln den Weg zum Kunden. Kostenloser Versand ist im Onlinehandel auch so ein bisschen ein Mythos. Rundder Versender von Mode, Schuhen und Accessoires berechnen ihren Kunden Liefer-Gebühren. Im Schnitt liegen sie bei 5,31 Euro und damit höher als im Schnitt aller Branchen, wie eine Studie des Forschungsinstituts ibi research ergab. Details nennt die TextilWirtschaft

Same, same, but different: Der Black Friday geht wieder am stationären Handel vorbei, Medimax fremdelt doch wieder mit Notebooksbilliger, Fressnapf nimmt wieder einen Online-Anlauf und MediaSaturn beschäftigt sich wieder mal vor allem mit sich selbst. Wir schauen auf die Woche im Handel

