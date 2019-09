Jedes Mal, wenn ich bei Amazon einkaufe, frage ich mich, warum Jeff Bezos es nie - so wie Google - mit einem ""Auf gut Glück!"-Button ausprobiert hat. Guten Morgen.

///// HANDEL NATIONAL

Karstadt bindet sich an Amazon und tritt in Deutschland als einer der ersten Handelsgrößen unter dem Konzeptdach vonan. An den Hubs, für die Amazon nach Partnern sucht , können Kunden an Lockern (Paketstationen) ihre Amazon-Pakete abholen. Nächster Schritt könnten dann "Counter" sein, an denen Mitarbeiter Pakete annehmen. In Großbritannien und Italien ist das Konzept schon angelaufen. Exciting Commerce findet es denn auch "bemerkenswert, wie Karstadt Amazon und seine Services im kompletten Haus bewirbt".