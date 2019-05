Liebe Leserin, lieber Leser, so mancher Händler investiert in Gütesiegel für Sicherheit und Vertrauen, dabei achten Verbraucher viel mehr auf das, was andere Kunden über einen Shop und vor allem Produkte sagen. Dass Bewertungen nicht immer koscher sind, beschäftigt nun auch das Bundeskartellamt. Und das ist gut so: Vertrauen ist die beste Basis für Geschäfte, der Handel ist darauf angewiesen. Noch eine Bitte zum Wochenende: Gehen Sie am Sonntag wählen, die EU ist für Unternehmen, einen starken Markt und menschenfreundliche Regeln ebenso relevant.

Fulfillment – die neue Dienstleistung kommt an: 40 Händler haben das Programm gebucht, weitere 100 werden demnächst angebunden, 200 sollen sich dafür interessieren. Und 90 % der Produkte, die seither bis 20 Uhr bestellt wurden, waren am nächsten Tag auch ausgeliefert, berichten die Seit Herbst unterstützt eBay seine Verkäufer beim– die neue Dienstleistung kommt an: 40 Händler haben das Programm gebucht, weitere 100 werden demnächst angebunden, 200 sollen sich dafür interessieren. Und 90 % der Produkte, die seither bis 20 Uhr bestellt wurden, waren am nächsten Tag auch ausgeliefert, berichten die Onlinehändler-News

Bilanz: Im Vorfeld seiner Einführung wurden weniger von den Turbo-Kochern bestellt. Auch der Staubsauger Kobold (Vorbild für Loriots Heinzelmann) hat nicht den Erfolg gezeigt, den das Unternehmen erwartete: Nur 2,8 Milliarden Euro Umsatz, 4 % weniger als im Vorjahr, und den Gewinn schmälern die Forschung & Entwicklungs-Abteilung sowie Investitionen in die IT, schreibt die Der neue Thermomix verhagelt Vorwerk dieIm Vorfeld seiner Einführung wurden weniger von den Turbo-Kochern bestellt. Auch der Staubsauger Kobold (Vorbild für Loriots Heinzelmann) hat nicht den Erfolg gezeigt, den das Unternehmen erwartete: Nur 2,8 Milliarden Euro Umsatz, 4 % weniger als im Vorjahr, und den Gewinn schmälern die Forschung & Entwicklungs-Abteilung sowie Investitionen in die IT, schreibt die Wirtschaftswoche. Zum Geschäftsbericht des Unternehmens, das seine Produkte vor allem über Partys und Internet verkauft, geht's hier.

114,6 Millionen Euro Verluste. E Bei rund 457 Millionen Euro Umsatz schrieb AboutYou im vergangenen Jahr xciting Commerce analysiert die Zahlen der Otto-Tochter und diskutiert im Podcast die Perspektiven des Online-Händlders für Mode.

INTERNATIONAL

Avon, berichtet die



Nike digitalisiert

Nach Aesop und Body Shop übernimmt der brasilianische Kosmetikkonzern Natura auchberichtet die Lebensmittelzeitung. Natura will durch den Kauf vor allem Kosten sparen: Bis zu 200 Millionen US-Dollar könnten so in Online-Marketing und vor allem Online-Shop fließen. Den Avon-Berater buchen Kunden übrigens schon länger online.

"Tech-Unternehmen". Wie Sussman den Sporthersteller weiter digitalisieren will, zeigt die Die Hälfte der Umsätze werden bereits online erwirtschaftet: Nike tickt laut Digital-Chef Adam Sussman wie ein. Wie Sussman den Sporthersteller weiter digitalisieren will, zeigt die Textilwirtschaft in einem Interview: Sehenswert.

TRENDS & FAKTEN

Ladenflächen überflüssig.



Wenn Wettbewerber zusammenarbeiten, ändern sich meistens Zeiten: Fashionunited analysiert die Gründe, warum Karstadt mit Zalando kooperiert. Der Wichtigste: E-Commerce macht 30 Prozent derüberflüssig.

50 Stunden pro Woche online – immerhin länger als zwei volle Tage. Natürlich surfen die Jüngeren noch ein bisschen, genauer: 15 Stunden mehr. Diese und mehr Zahlen liefert die Digital-Studie der



Start-ups des Tages Lösungen für den Transport.



Fahrräder, frische Äpfel, kleine Kinder: Gleich drei Start-ups liefern etailment hat sich die unterschiedlichen Geschäftsmodelle angeschaut. Nutzer in Deutschland sind inzwischen etwaonline – immerhin länger als zwei volle Tage. Natürlich surfen die Jüngeren noch ein bisschen, genauer: 15 Stunden mehr. Diese und mehr Zahlen liefert die Digital-Studie der Postbank : Schnokus zum Wochenende.

Kim Nielsson von Pivigo gesprochen. Es sind meistens die Frauen, die meistens für Familien und Haushalte einkaufen. Doch das spiegeln die Führungsriegen der Handelsbranche nicht wider. Über Widerstände und Chancen hat etailment mit der Datenspezialistinvon Pivigo gesprochen.

Automatisiert und von Computern erstellte Urteile,Die meisten Verbraucher vertrauen Kundenbewertungen im Online-Handel. Daher widmet sich jetzt auch das Bundeskartellamt den manipulierten Urteilen, berichtet Internet World. Das Amt will herausfinden, welche Portale sauber arbeiten und welche nicht und wie falsche Bewertungen geahndet werden können.ANZEIGEDiedes Handels heißen Away (Gepäck), Casper (Matratzen), Glossier (Kosmetik) und Rent the Runway (Mode mieten). Das Quartett konnte in den letzten Monate dreistellige Millionensummen an Kapital einwerben und wird jeweils mit einer Milliarde US-Dollar und mehr bewertet. Retail Dive beschreibt die Strategien und Geschäftsmodelle der Einhörner des Handels: Inspirierend.Shopify baut seineaus und schnappt sich Handshake. Das New Yorker Start-up hat sich auf Händler spezialisiert, die Großhandelsware an Unternehmen verkaufen, vermeldet Techcrunch. Um sein Handels-Angebot zun pushen setzt Rakuten auf Streaming, berichtet Broadband-TV-News: Rakuten Live heißt dasfür das Prominente und Schauspieler Besucher zum Bestellen anregen sollen. Shopping-TV für den Marktplatz also – Amazon setzt dafür auf Kinofilme.Immer mehr Einkäufer kaufen online ein: Mit Geschäftskunden erwirtschaften Händler gute Umsätze, immer mehr Unternehmen eröffnen daher einen eigenen Online-Shop. Doch Unternehmenskunden sind anspruchsvoll, fürgibt's Einiges zu bedenken: Das Kölner Marktforschungs- und Beratungsinstitut IFH erklärt in neun Thesen, wie B2B gelingt.