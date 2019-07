Liebe Leserin, lieber Leser, die Markentreue der deutschen Verbraucher bei Konsumgütern nimmt ab, meldet Nielsen. Man kann das als schlechte Nachricht werten. Man kann darin aber auch eine Chance sehen. Für neue Produkte, für Start-ups. Fast jeder Dritte ist neuen Marken gegenüber sehr aufgeschlossen. Nur beim Prime Day, da kauft der Kunde offenbar doch lieber die Dinge, die er kennt.

Wirecard macht Spiegel zur Kasse „Smart Mirror“ von



Smarte und vernetzte Spiegel in Umkleideräumen und andernorts waren bislang eher Staubfänger. Mit demvon Wirecard wird das ganz vielleicht anders. An dem kann man nämlich auch bezahlen ( Demo-Video ). Das geht noch umständlich mit tippen, QR-Code, Smartphone. Nützlich würde es wirklich, schließlich guckt man ja schon in einen Spiegel, wenn der Bezahlvorgang per Gesichtserkennung funktioniert. Gerade erst hat sich das Kartellamt mit Amazon über den Umgang mit Marktplatz-Händlern geeignet und das Missbrauchsverfahren eingestellt, da droht neues Ungemach. Die EU-Kommission leitet ein Verfahren wegengegen Amazon ein. Darum geht es: Nutzt der Konzernvon unabhängigen Händlern auf seiner Plattform, um seine Marktvorherrschaft zu stärken? Amazon könnte nämlich die Daten durchsieben, um aussichtsreiche Geschäftsbereiche zu identifizieren und kleinere Anbieter dann mit eigenen Angeboten ausstechen.

GMV) des deutschen Marktplatzes 2018 weit mehr als 20 Milliarden Euro. Das Handelsvolumen auf amazon.de stammt zu 40 bis 45% von der eigenen Retail-Sparte von Amazon und zu 55 bis 60% von Dritthändlern. 2018 waren auf dem Markplatz amazon.de mehr als 300.000 Dritthändler tätig. Weitere Zahlen bei En passant hat das Kartellamt im Missbrauchsverfahren den Marktplatzumsatz von Amazon in Deutschland verraten, über den bislang nur spekuliert wurde. Laut Kartellamt betrug das (Netto)-Handelsvolumen (des deutschen Marktplatzes 2018 weit mehr als. Das Handelsvolumen auf amazon.de stammt zu 40 bis 45% von der eigenen Retail-Sparte von Amazon und zu 55 bis 60% von Dritthändlern. 2018 waren auf dem Markplatz amazon.de mehr alstätig. Weitere Zahlen bei etailment

22,6 Milliarden Dollar und sind, trotz immer mehr Kunden, damit leicht gesunken ( Zahlen gibt es auch von eBay . Für das zweite Quartal. Die sind auch nur teilweise berühmt. Die Marktplatzumsätze (GMV) erreichenund sind, trotz immer mehr Kunden, damit leicht gesunken ( Zahlen und Charts als pdf ). Der eigene Umsatz stieg um 2% auf 2,68 Milliarden Dollar. Die Gewinnerwartungen der Analysten wurden zudem übertroffen. Man muss halt weniger hoffen, dann ist auch ein Reingewinn von 402 Millionen Dollar - nach 642 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum - eine tolle Sache.

binnen 30 Minuten liefern. Die Kooperation soll ab Oktober in Frankreich, Spanien, Italien und Argentinien starten, meldet die Der französische Einzelhändler Carrefour will mit dem Start-up Glovo Lebensmittelliefern. Die Kooperation soll ab Oktober in Frankreich, Spanien, Italien und Argentinien starten, meldet die Lebensmittel Zeitung

mit Mietwagenfirmen und Taxi-Betreibern zusammen. Der Fahrdienstvermittler Uber ist nun auch in Hamburg gestartet . Die Hansestadt ist neben Berlin, München, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Köln die sechste Stadt in Deutschland, in der die Dienstleistungen angeboten werden. Uber arbeitet bei seinem Servicezusammen.

Start-up des Tages Pferdehalter so ziemlich alles, was sie an Pflege- und Ergänzungsfuttermittel für ihre Vierbeiner benötigen. Auf der Internetplattform emma-care.de findenso ziemlich alles, was sie an Pflege- und Ergänzungsfuttermittel für ihre Vierbeiner benötigen. Gründerin Anette Haverkamp-Peiß schildert, wie sie expandieren will – und wie ihr Amazon dabei helfen soll. 46% der Bundesbürger kaufen Medikamente gewöhnlich in einer. 2017 kauften noch 33% ihre Medikamente in der Regel im Internet. Das hat eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom ergeben.

Hasenfüßen in Banken, Behörden und Politik Wie liest es sich, wenn ein Professor auf den Tisch haut? So wie bei Gastautor und Handelsexperte Gerrit Heinemann, Leiter eWeb Research Center der Hochschule Niederrhein. Er liest denin Banken, Behörden und Politik die Leviten

Über 175 Millionen verkaufte Artikel weltweit (2018 rund 100 Millionen Artikel), meldet. Darunter containerweise Amazon Gadgets, in Deutschland wie immer die Jamie-Oliver-Pfanne. Die Bestseller je nach Land, lassen übrigens interessante - oder zumindest unterhaltsame - kulturelle Rückschlüsse zu.Dieder Händler liegen laut Amazon über2018 sorgten die Kunden weltweit für Umsätze von mehr als 1,5 Milliarden Dollar am Prime Day.Was man bei jedem Vergleich auch beachten sollte: Prime-Mitglieder in 18 Ländern konnten shoppen gehen, doppelt so viele wie am ersten Prime Day vor fünf Jahren. Zudem dauerte der Schnäppchentag diesmal 48 Stunden, gegenüber 36 Stunden in 2018 und 30 Stunden in 2017.Das „Morning Briefing“ ist der News-Espresso zum Frühstück. Teilen Sie das gerne mit Freunden und Kollegen. Danke vorab! Hier geht es zum Abo . Unsere Newsletter liefern Nachrichten über die man spricht, Analysen und Hintergründe.