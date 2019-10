So war die gute, alte Handelszeit: Die Industrie stellte her, der Handel stellte es ins Regal - der Kunde kaufte, was er kaufen sollte. Heute kauft der Kunde das, was er will. Daher wird nur bald noch das produziert - und direkt an ihn verkauft. Klingt einfach, hat aber noch Tücken.

