Die Europäische Kommission hat in der vergangenen Woche einen weiteren Tiefpunkt in der virtuellen Realität gefunden. Bei der Untersuchung von 223 Webseiten aus 26 Mitgliedsstaaten sowie Island und Norwegen wurden zahlreiche Fehler bei den Bewertungen auf den Webseiten gefunden. Defizite gab es bei den Informationen über das Verhindern falscher Bewertungen, es fehlten Angaben darüber, ob bezahlte Bewertungen verboten oder gegebenenfalls gekennzeichnet wären. Die Kommission will nun dafür sorgen, dass das EU-Recht eingehalten wird. Höchste Zeit.

Kaufland zieht's ins Metaverse

Das Metaverse findet immer mehr Anbieter, die die Technologie nutzen wollen. Erst Ende vergangener Woche hat Walmart mitgeteilt, dass der US-amerikanische Supermarktkonzern in die digitale Erlebniswert einsteigt, jetzt will in Deutschland auch Kaufland den Weg in die virtuelle Welt nehmen. Nach Angaben des Handelsblatts werde Kaufland jetzt erstmals im Videospiel "Animal Crossing: New Horizons" von Nintendo zu sehen sein. Hier ist auch H&M bereits vertreten. Das Metaverse biete Chancen für Umsatzpotenziale, zitiert das Handelsblatt den Spezialisten für Digitalmarketing Helge Ruff. Unternehmen sollten heute dort präsent sein und experimentieren. Auf anderen Plattformen seien unter anderem auch Nike, Adidas oder Ralph Lauren mit von der Partie.



Hoher Verlust der Wertschöpfung durch die Pandemie

Nach den neuesten Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hat die deutsche Wirtschaft einen deutlichen Verlust der Wertschöpfung ertragen müssen. Die Wirtschaftsforscher kommen für die vergangenen zwei Jahre auf eine Summe von 350 Milliarden Euro. Im zweiten Coronajahr hätten staatliche Ausgaben und Exporte die Verluste abschwächen können. Neben den Schwierigkeiten bei Produktion und Lieferung hätten sich auch eingeschränkte Konsummöglichkeiten und vorsichtige Kunden negativ ausgewirkt. Für das erste Quartal 2022 könne der Wert bei 50 Milliarden Euro liegen, lautet die Prognose im neuen IW-Kurzbericht. Die Ökonomen setzen auf eine endemische Phase in diesem Jahr. Um die angelaufenen Verluste aufzuholen, benötige die deutsche Wirtschaft ein kräftiges Wachstum.



Gebrauchte Kleidung wird immer populärer

Der Kauf gebrauchter Kleidung gewinnt in Deutschland immer mehr an Popularität. Dies sei das Ergebnis von zwei Umfragen des Second-Hand-Anbieters im Modehandel Mamox, über die Textilwirtschaft berichtet. So entschieden sich 84 Prozent der deutschen Verbraucher bei ihrem Online-Kauf für ein gebrauchtes Kleidungsstück gegenüber einem neuen Produkt, rund die Hälfte biete seine eigene gebrauchte Kleidung selbst auf den passenden Plattformen an. Als wichtigster Grund zähle Nachhaltigkeit. Für 71 Prozent habe der Second-Hand-Kauf zu geringeren Ausgaben geführt. 67 Prozent der Befragten habe bislang mindestens einmal gebrauchte Kleidung gekauft. An der Spitze der Einkaufswege liege das Internet, 44 Prozent entschieden sich für eine Online-Plattform.