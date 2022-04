///// HANDEL INTERNATIONAL

Der afrikanische Online-Marktplatz Jumia hat sich mit UPS auf einen Ausbau der Zusammenarbeit in Afrika geeinigt. Zu den Bestandteilen der Partnerschaft gehörten weitere Liefermodelle für Händler und Verbraucher, unter anderem Lieferungen bis zur Haustür, Möglichkeiten für das Abholen der Ware und der Einbau weiterer Zahlungsoptionen, meldet Channel X . Händler, die den Marktplatz nutzten, hätten dabei auch Zugriff auf die Logistikangebote von Jumia. UPS auf der anderen Seite könne die Paketboxen für Lieferung und Abholung nutzen. Die Zusammenarbeit erstrecke sich über Kenia, Marokko und Nigeria, geplant sei eine Erweiterung um Ghana und die Elfenbeinküste.

Fedex kündigt Tests für die Lieferung mit Drohnen an

Der nächste Logistikriese will in den Lieferdienst mit Drohnen einsteigen. Fedex hat den Beginn der Testphase in Kooperation mit Elroy für 2023 angekündigt. Die Fluggeräte von Elroy hätten Transportkapazitäten zwischen rund 136 und 226 Kilogramm, die Reichweite betrage rund 480 Kilometer, schreibt Retail Dive. Sie sollen von Lagerstandorten von Fedex aus eingesetzt werden, geplant sei dies sowohl in den USA als auch in anderen Ländern. Für die Drohnen seien keine eigenen Ladestationen oder Flugplätze erforderlich. Die Produkte würden in separate Boxen gepackt, die Übernahme durch die Drohnen erfolge automatisch. Für die Verantwortlichen habe dieses Verfahren Ähnlichkeiten mit einem Fließband im Himmel.





Der Online-Händler für Luxusprodukte im Modebereich Farfetch steigt mit 200 Millionen US-Dollar bei der Neiman Marcus Group ein. Mit der Investition wolle Farfetch die Handelskette beim Ausbau des Online-Handels unterstützen, meldet Reuters . Neiman Marcus hatte in Folge von Corona Insolvenz beantragt. Nun solle es mit einem gestärkten E-Commerce wieder aufwärts gehen. Zu den Plänen gehöre der Betrieb der Webseite und der mobilen Anwendungen von Bergdorf Goodman durch Farfetch. Das New Yorker Luxuskaufhaus Bergdorf Goodman gehört seit 1972 zu Neiman Marcus. Ein weiterer Schritt sei die Anbindung von Neiman Marcus und Bergdorf Goodman an den Online-Marktplatz von Farfetch.