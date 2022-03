///// HANDEL INTERNATIONAL

Home 24 startet einen Online-Marktplatz für ausgewählte Händler. Ziel sei es, Lücken im Sortiment zu schließen und Neues zu bieten, zitiert Tamebay.com das Unternehmen. In Deutschland soll die Plattform im Sommer 2022 in Betrieb gehen, andere europäische Märkte sollen von 2023 an folgen.

startet einen Online-Marktplatz für ausgewählte Händler. Ziel sei es, Lücken im Sortiment zu schließen und Neues zu bieten, zitiert Tamebay.com das Unternehmen. In Deutschland soll die Plattform im Sommer 2022 in Betrieb gehen, andere europäische Märkte sollen von 2023 an folgen. Das New Yorker Kaufhaus Macy's hat eine Markenplattform namens "Own Your Style" ins Leben gerufen. Sie biete "Produkte, Beratung, Inspiration und Mehrwerte" in den Filialen, auf der Website, in der App und in den Social Media und starte im März, kündigt das Kaufhaus an. Die damit verbundene neue Marken-Identität stelle Entdeckerfreude und Verspieltheit in den Vordergrund.

"Ebay Vault" (also "Ebay-Tresor") heißt ein neues Angebot, das laut Tamebay.com in diesem Jahr in den USA eingeführt werden soll: Ebay bewahrt wertvolle Sammlerstücke nach dem Kauf auf, damit sie bei Bedarf sofort und ohne jeden Transport weiterverkauft werden können. Der Service ist an den Echtheitsprüfungs-Dienst von Ebay gekoppelt und gelte zunächst für Sammelkarten und andere Sammlerstücke, solle aber auf Luxuswaren ausgedehnt werden. Ebay erwarte, in wenigen Jahren Waren im Wert von drei Mrd. US-Dollar aufzubewahren, und wolle auch den Verkauf von Anteilen an Sammelgut ermöglichen.Es sei die "Antwort auf den veränderten E-Commerce-Markt", schreibt Ebay : Die Plattform " Live by Ebay " soll Echtzeit-Auktionen mit Video-Livestreams verbinden. Zu jeder Auktion laufe ein Timer, der aber immer neu starte, wenn ein Gebot abgegeben werde. Das Ende einer Auktion sei also nicht bestimmt. Als erstes Event steht für den heutigen 17. März um 17:10 Uhr ein Live-Shopping zu Office-Tech-Tools im Kalender der Seite . Eigentlich seltsam, dass ein als Online-Auktionshaus gestartetes Unternehmen erst jetzt mit Live-Auktionen beginnt."Global Tech ist die am schnellsten wachsende Abteilung im Unternehmen", schreibt Walmart auf seiner Website und kündigt zweierlei an: zwei neue Hubs in Atlanta (USA) und Toronto (Kanada) sowie weltweit 5.000 neue Stellen, unter anderem für Entwickler. Bisher beschäftige Walmart Global Tech rund 20.000 Leute (will also um ein Viertel zulegen) und betreibe inklusive der beiden neuen 16 Hubs in den USA, Costa Rica, Kanada und Indien. Der Ausbau der Walmart-Website zum Marktplatz und Planungen für einen Einstieg ins Metaverse spielen für die Ausbaupläne sicher eine Rolle.Was Walmart kann, kann Amazon schon lange: Berichten von Textilwirtschaft.de und Finanzen.at zufolge plant das Unternehmen den Einstieg ins Metaverse-Geschäft. Das jedenfalls lasse eine Stellenausschreibung vermuten. Gesucht werde ein Senior Product Manager, der in der Konzernsparte AWS Game Tech "die Bereitstellung von Cloud-basierten Metaverse-Services" übernehmen solle. Voraussetzung seien Erfahrungen in Unternehmen, die 3D-Spiele, digitale 3D-Zwillinge oder Metaverse-Technologien entwickeln. Tatsächlich scheinen Spiele im Mittelpunkt zu stehen, kein Handel mit Waren.