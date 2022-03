Wie funktioniert Handel im Krieg? Laut FAZ.net sind die Läden in der besetzten ukrainischen Stadt Cherson leer, aber wohl geöffnet. Andernorts wurden Läden teilweise in Keller verlagert. Ebenfalls laut FAZ.net hat Nestlé zwei Fabriken im Westen der Ukraine wieder hochgefahren (ein drittes Werk im Osten bleibt geschlossen). Lebensmittel wie diese müssen durch "humanitäre Korridore" auch in die Kampfgebiete transportiert werden. Keine Frage: Ein Held ist, wer sich den Invasoren entgegenstellt. Heldenhaft handelt aber auch, wer trotz Beschuss, Alarm und Angst am Band steht, hinterm Lkw-Steuer sitzt oder im Laden arbeitet und dafür sorgt, dass die Versorgung mit den notwendigsten Gütern gesichert bleibt.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Schutzschirm für Einbußen durch Russland-Sanktionen geplant

Vorbild sind die Pandemie-Kredite: Das Bundeswirtschaftsministerium hat ein Förderprogramm der KfW angekündigt, um Einbußen durch die Sanktionen gegen Russland zu mildern. Wie Handelsblatt.com schreibt, soll das Programm bald starten und für Unternehmen gelten, die von Sanktionen betroffen sind, die unmittelbar unter dem Krieg in der Ukraine leiden oder deren Lieferketten kriegsbedingt zusammengebrochen sind. Das geplante Programm brauche noch die finale Abstimmung innerhalb der Regierung und vermutlich die Freigabe der EU-Kommission.



Lieferdienste I: Uber Eats kündigt 50 neue Städte noch 2022 an

Uber Eats arbeitet derzeit in 14 deutschen Städten und will diese Liste noch im Jahr 2022 um 50 weitere Städte verlängern. Das sagte EMEA-Chefin Eve Henrikson der "Frankfurter Allgemeinen". Im Zentrum stehe die Auslieferung durch Fahrer in Uber-Diensten, weniger die Vermittlung von Bestellungen an restauranteigene Ausfahrer. Potenzial sei da: In Deutschland liege der Anteil der Logistiker an Lieferungen bei zehn, in Großbritannien und Frankreich dagegen bei 40 bis 60 Prozent.



Lieferdienste II: Profit vor Schnelligkeit

"Kein Schnelllieferdienst in Deutschland verspricht mehr die Lieferung innerhalb von zehn Minuten", hat Lebensmittelzeitung.net beobachtet. Das Zehn-Minuten-Versprechen habe in der Anfangszeit einen wichtigen Marketing- und Erklär-Effekt gehabt. Jetzt gehe es eher darum, die Profitabilität zu steigern. Das funktioniere zum Beispiel über die stärkere Bündelung der Lieferungen, was wiederum auf Kosten der extrem kurzen Lieferzeiten gehe. Üblich sei es auch geworden, längere Lieferzeiten aktiv anzubieten.



Schwedischer Baumaschinen-Mittler Blinto kommt nach Deutschland

Blinto, ein schwedischer Online-Umschlagplatz unter anderem für Baumaschinen, Landtechnik und Nutzfahrzeuge, hat jetzt eine deutsche Website: "Seit dem 01. März können Käufer und Verkäufer sich auf blinto.de registrieren", kündigt das Unternehmen an. Bis jetzt ist auf der Seite allerdings nicht viel mehr zu sehen als ein Eingabeformular. Die deutsche Filiale sitze in Düsseldorf, geplant sei ein bundesweiter Außendienst unter Leitung des Country-Managers Matthias Ressel. Die Firma nennt sich selbst sowohl Online-Marktplatz als auch Auktionshaus, die schwedische Seite sieht eher nach Auktionshaus aus.