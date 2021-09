Die Wahl ist vorbei, die Sondierungsgespräche und dann die Verhandlungen beginnen. Die CDU ist nach den Aussagen von Montag wohl raus, so bleiben nur noch SPD, Grüne und FDP. Aus der deutschen Wirtschaft kommen durch die Bank Rufe nach einer schnellen Regierungsbildung, überall von einem Aufatmen begleitet, dass die Variante Rot-Grün-Rot nicht mehr kommen wird. Auch der Handel fordert schnelle Verhandlungen, Lösungen und klare Verhältnisse. Doch die sind nicht so schnell zu erwarten und der Handel steht mit Sicherheit nicht so weit oben auf der Prioritätenliste, wo er stehen sollte und wie er es erwartet. 2017 hat gezeigt, wie lange es dauern kann, die Hoffnungen auf rasche Ergebnisse sollten besser nicht zu hoch geschraubt werden.

Klarna Conversion Kalender zeigt die beliebten Einkaufszeiten an

Die Einkaufszeiten für das Online-Shopping haben sich gegenüber 2020 leicht verändert. Im vergangenen Jahr war der Sonntag der Einkaufstag Nummer eins bei Deutschlands Online-Shoppern. Nach den Ergebnissen des diesjährigen Klarna Conversion Kalenders zieht es sie inzwischen vermehrt montags in die virtuellen Kaufhäuser. Der Zahlungsdienstleister untersucht für den Kalender die Einkaufszahlen unterschiedlicher Produktgruppen im Lauf der Woche. Für sieben der zwölf Kategorien bevorzugen die Deutschen den Sonntag, in den anderen fünf ist es der Montag. Für Frauen steht der Sonntag an der Spitze, es folgen Montag und Mittwoch, bei Männern sind die Umsatzzahlen montags in sechs Kriterien am höchsten. Unterschiede zeigt der Kalender auch beim Einkaufen mit mobilen Endgeräten oder dem PC auf. Der Einkauf mit Tablet oder Smartphone erfolgt gerne Freitagmittag.



Galaxus braucht mehr Platz für die Logistik

Der Online-Händler Galaxus will den nächsten Schritt auf dem deutschen Markt unternehmen und errichtet mit dem Schweizer Handelskonzern Migros ein neues Logistikzentrum in Krefeld. Nach Aussage von Fabrice Zumbrunnen, Präsident der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes, sei das Wachstum der vergangenen drei Jahre das Signal für einen Ausbau von Galaxus Deutschland gewesen, mit dem auch Migros die Präsenz in Deutschland verstärken will. Zur Intensivierung der gemeinsamen Aktivitäten gehöre der neue Standort. Geplant ist nach Angabe der Unternehmen für 2022 die Anmietung einer weiteren Halle, um die Lagerfläche von 5.000 auf 20.000 Quadratmeter zu vergrößern. Daneben hat das Online-Warenhaus auch neue Marketingideen und -ansätze sowie eine Verstärkung der Mitarbeiterzahl angekündigt.



Gucci eröffnet Online-Marktplatz

Unter dem Namen Gucci Vault betreibt Gucci jetzt einen neuen Online-Marktplatz. Zum Produktportfolio der italienischen Luxusmarke gehören dort Vintage-Produkte aus dem eigenen Haus und Entwürfe von Nachwuchsdesignern, heißt es bei Fashion United. Die eigenen Produkte aus älteren Programmen habe der Chefdesigner Alessandro Michele ausgewählt und wieder aufgearbeitet, darunter auch Einzelstücke. Mit den Produkten der jungen Designern wolle Gucci durch innovative Produkte mit dem entsprechenden Preisniveau auch ein jüngeres Publikum in das Online-Modehaus locken. Geplant seien für die Zukunft auch Kooperationen mit anderen Marken, um das Angebot deutlich zu erhöhen.

Amazon startet in Großbritannien Versicherungsverkauf für Unternehmen

Nach der Aussage des Versicherungsmaklers Superscript plant Amazon in Großbritannien den Einstieg ins Versicherungsgeschäft. Der Online-Konzern wolle kleinen und mittelständischen Unternehmen Versicherungspolicen anbieten, meldet



Der E-Commerce in Europa wächst langsam

Nach den Zahlen des Dem National Cyber Security Centre (NCSC), Irlands Nationales Cybersicherheitszentrum, droht eine schwierige Zukunft. In einem Bericht der Einrichtung, aus dem Euractiv zitiert, heißt es, das Zentrum sei "unterdotiert und überlastet". Der "organisatorische Aufbau oder die Kapazität, um alle Ziele" der irischen Cybersicherheitsstrategie zu erreichen, fehle. Durch einen im Mai erfolgten Ransomware-Angriff auf das irische Gesundheitssystem sei ein Schaden von bis zu 100 Millionen Euro entstanden. Die Behörde befürchte in ihrem Bericht, dass die anstehenden Initiativen der EU in Fragen der Cybersicherheit die Belastungen auf das Zentrum erhöhen würden. Hilfe für das Zentrum und die Sicherheit sind dringend gefordert, da einige der großen Online-Konzerne nicht nur ihren Firmensitz aus steuerlichen Gründen auf der Grünen Insel haben, auch diverse Rechenzentren, Großserver und digitale Standorte finden sich dort.

Der E-Commerce in Europa wächst langsam

Nach den Zahlen des European E-Commerce Report, den Ecommerce Europe und Euro Commerce veröffentlicht haben, ging es für den europäischen Online-Handel im vergangenen Jahr um zehn Prozent nach oben. Umgesetzt wurden insgesamt 757 Milliarden Euro. Damit habe es aber einen Rückgang gegenüber 2019 gegeben, vor zwei Jahren hatte das Wachstum bei 14 Prozent gelegen. Die beiden Organisationen sehen hierfür den Rückgang in der Touristik und Bereiche wie der schwache Ticketverkauf als Faktoren. Sie rufen aber trotz der guten Zahlen des Online-Handels, der aber nicht alle Ausfälle des stationären Verkaufs auffangen konnte, zu weiteren Maßnahmen auf, damit die Branche bestmöglich von den digitalen Lösungen profitieren könne.