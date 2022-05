Der Bezahldienstleister Klarna eifert Amazon nach: Gemeinsam mit Händlern, die bei Klarna integriert sind, wird es vom 27. bis zum 29. Mai 2022 weltweit exklusive Rabatte und Angebote anlässlich der Klarna Dream Deal Days geben – die Cyber-Week lässt grüßen. Wie viele Händler teilnehmen, gibt Klarna bisher nicht bekannt. Auch offline sind Aktionen geplant – in Deutschland in Hamburg und Berlin. Laut Klarna-Management will man sich mit dieser Aktion bei seinen Nutzerinnen und Nutzern bedanken. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein.

Picnic in Münster erfolgreich

Was sagt das über die Münsteraner aus? Da sich in Münster bereits 4.600 Haushalte auf der Warteliste befänden, eröffnet der Online-Supermarkt Picnic dort Ende Mai einen zweiten Standort um weitere Stadtteile wie Coerde, Gievenbeck, Häger, Kinderhaus, Nienberge und Roxel beliefern zu können. Dafür kommen 26 Elektro-Vans zum Einsatz, die rund 53.000 Haushalte erreichen.





Hagebau will online aufholen

Es ist schon beachtlich, wenn ein Vorsitzender der Geschäftsführung sich selbstkritisch zum Schlusslicht der Online-Entwicklung seiner Branche erklärt. So geschehen im Interview der Lebensmittelzeitung mit dem CEO des Baumarkt-Riese Hagebau Jan Buck-Emden. Man wolle mit dem "Soltauer Weg" zum Wettbewerb aufschließen und Marktanteile zurückgewinnen.



Hellofresh-Go findet Käufer

Der schwedische Marktführer im Bereich smarte Kühlschränke am Arbeitsplatz, Convini, hat den insolventen Vermieter von Lunch-Kühlschränken Hellofresh-Go gekauft. Man sei nun auch in Deutschland Marktführer, heißt es in einer Pressemeldung. Am 19. Mai habe man sich geeinigt, ab 1. Juni 2022 gelte der Vertrag. 300 Kühlschränke betreibt Convini nun in Deutschland. Man wolle zum Milliardenunternehmen werden, erklärt die Geschäftsführung. Über die weiteren Pläne in Deutschland macht sie keine konkreten Angaben.