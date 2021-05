Die Nachrichtenlage im Online-Handel ist an diesem Dienstag bunt: Aldi Nord und Süd bündeln die Kräfte, um im E-Commerce künftig ordentlich mitzumischen. Bringmeister und Frischepost kündigen neue Standorte an, während Delivery-Hero-Chef Östberg zugibt, dass sich seine Geschäfte schwer tun, profitabel zu werden. Noch feiern Internet- und Versandhandel weiterhin Zuwächse. Der HDE berichtet über den Stimmungswechsel in der Bevölkerung. Die Mehrheit setze auf Optimismus und Hoffnung. Bald wird sich zeigen, ob die Menschen dem Online-Handel treu bleiben.

///// HANDEL NATIONAL

Deutschland ist Schlusslicht bei digitalen Bezahlmethoden

49 Prozent der Verbraucher:innen in Deutschland bleibt dem Bargeld treu, nur 38 Prozent bevorzugt Kartenzahlung. Auch das Handy wird als Bezahlmittel nur von neun Prozent genutzt. Damit ist Deutschland Schlusslicht einer internationalen Vergleichsstudie im Auftrag des Zahlungs- und Shoppingdienstleister Klarna, die die Adaption von innovativen Technologien aus dem Finanzsektor untersuchte. Lediglich Österreich ist beim Bargeld vergleichsweise konservativ. Die größte Affinität zu digitalen Bezahlmethoden gibt es in Skandinavien. Ein tieferer Blick ins Zahlenwerk der Studie bestätigt allgemeine Trends nach Altersgruppen und Geschlecht: Männer sind beim bargeldlosen Bezahlen unerschrockener, junge Menschen ebenso.



Internet- und Versandhandel legen im März deutlich zu

Der Vergleich mit Vorjahresmonaten hinkt ab März 2021 etwas, da hier erstmals zwei Corona-Lockdown-Monate verglichen werden. Dennoch ist es ein positives Zeichen, wenn die Zahlen aus dem März 2021 im Vorjahresmonat-Vergleich so deutlich im Plus liegen. Der Online- und Versandhandel verbucht ein Umsatzplus von 42,9 Prozent, der Handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren sowie der Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zum Beispiel Waren- und Kaufhäuser) legte immerhin um 23 Prozent zu. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass der Einzelhandel gelernt hat, mit der Pandemie umzugehen. Alexander Krüger, Chefvolkswirt des Bankhauses Lampe, sieht darin bereits einen ersten Schritt zum Konsumdurchbruch, heißt es in der Wirtschaftswoche.



Bringmeister und Frischepost expandieren weiter

Nach der Übernahme durch den tschechischen Investor Rockaway Capital plant der Online-Lieferdienst Bringmeister in den kommenden fünf Jahren in die 20 größten Städte in Deutschland zu expandieren. Aktuell ist man in den Metropolregionen Berlin, Potsdam und München vertreten.

Der Online-Hofladen und Lieferservice Frischepost meldete gestern, nun auch im Großraum Köln angekommen zu sein. Das ist der fünfte Standort in Deutschland nach Berlin, Hamburg, München und Mainz/Wiesbaden.



Aldi Nord und Aldi Süd bündeln Online-Angebote in „Aldi-Möglichkeiten"

Wer nicht so stark mit der Aldi-Welt vertraut ist, staunt darüber, was es da schon so alles als Online-Services und -Shopping gibt: Aldi Talk, Aldi Grüne Energie, Aldi Foto, Aldi Reisen, Aldi Blumen, Aldi Gaming und Aldi liefert. Man wolle sich nun auch digital als starker Partner seiner Kunden positionieren, heißt es bei Aldi. Die Botschaft laute: „Deine ganze Welt online bestellt". Dafür wurde das Portal „Aldi-Möglichkeiten" geschaffen. Eine Werbekampagne ist bereits am Start.



HDE: Konsumlaune kehrt zurück

Die Verbraucher:innen in Deutschland wollen wieder mehr konsumieren, haben aber kaum Gelegenheit dazu. Erst zum Ende des zweiten Quartals, eher noch ab dem dritten Quartal sieht der HDE in seinem aktuellen Konjunkturbarometer Licht am Ende des Tunnels und den privaten Konsum wieder wachsen. Beruhigend für alle Kaufleute sind die Einschätzungen der Verbraucher:innen zu ihrer wirtschaftlichen Situation. Sorgen machen sie sich um ihren Arbeitsplatz nicht und erwarten sogar steigende Einkommen. Die Stimmung in der Bevölkerung entkopple sich vom Infektionsgeschehen, heißt es in der Pressemeldung des HDE. Die Mehrheit setze auf Optimismus und Hoffnung.