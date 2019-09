Es wird spürbar Herbst. Morgens reicht das T-Shirt nicht mehr aus, abends geht die Sonne früher unter. Im Supermarkt liegen Trauben und Kürbisse. Platz schaffen für Pullover und Winterjacken ist angesagt. Kein Wunder, wenn auch die Versender Otto und Klingel gerade ihre Markenportfolios aufräumen. Da stehen Namen zur Diskussion, an die sich Verbraucher gewöhnt haben. Aber ein bisschen Melancholie ist beim Aufräumen und im Herbst mit dabei. In diesem Sinne: ein aufgeräumters Wochenende.

///// HANDEL NATIONAL

Handelsmarke Conleys zur Debatte, weiß Auch bei Klingel machen sie sich wetter- und sturmfest: Beim Versender mit Sitz in Pforzheim steht diezur Debatte, weiß Fashionunited. Die Marke steht für junge Mode von Marken und Designern, ein bisschen Lifestyle mischte sich stets auch ins Sortiment. Das soll 2020 jedoch in Impressionen.de aufgehen, dieser Webshop verschickt wie Conleys ebenfalls noch einen Katalog.

Die Geschäfte laufen nicht so wie sie sollen: Otto muss daher aufräumen in seinem Handelsportfolio. Die Lebensmittelzeitung (Paid) will erfahren haben, dass der schwächelndean die Kaufhaus-Gruppe Signa veräußert werden könnte, beim Manager Magazin (Paid) spekulieren sie darüber, dass sich Zalando den gut laufenden Konkurrentenunter den Nagel reißen will. Schließlich haben Zalando-Manager den 380 Mitarbeitenden schon 2017 via Xing und Linkedin Job-Angebote unterbreitet. Kann aber auch sein, dass sich der Dritte freut, weil zwei verhandeln: Exciting Commerce analysiert den Modehandel und bringt dabei als Partner für About You auch Asos ins Gespräch – weil die Bestseller-Gruppe, die an Asos und Zalando beteiligt ist, sich schon früh ein Akienpaket von About You gesichert hat. Und Otto? Wie stark die Hamburger an ihrer hübschen, erfolgreichen Tochter hängen, wird sich bald zeigen.