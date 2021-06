Der Online-Handel hat äußerst unterschiedliche Gesichter – und zeigt gerade alle. Das hässliche: Die Chefs großen Digitalkonzerne inklusive Jeff Bezos von Amazon zahlen durch allerlei legale Tricks oft kaum Steuern. Das bunte: Mit einem "Festival of Optimism" aus Konzert, Tanz und Kunst-Installation feiert Zalando noch bis zum 21. Juni die Mode und das Leben. Das langweilige: Vom 1. Juli an wird das grenzüberschreitende Umsatzsteuerrecht einfacher, aber auch komplizierter. Wir berichten unten, zugegeben, nur über das langweilige Thema. Bevor es hässlich wird.

///// HANDEL NATIONAL

Online-Supermärkte I: Knuspr stichelt gegen die Konkurrenz

Der in München gestartete Lebensmittel-Onliner Knuspr nennt sich selbst „Supermarkt & Hofladen auf einen Klick“ und verspricht, 30 Prozent des Sortiments stammten von regionalen Anbietern. Knuspr-Chef Erich Comor feiert das mit einigen recht knackigen Aussagen: "Die jetzige Struktur des deutschen Lebensmitteleinzelhandels drängt systematisch regionale Kleinbetriebe aus dem Markt", sagt er, und: "Die dürftige Qualität von frischen Lebensmitteln in den deutschen Supermärkten befeuert kontinuierlich den steigenden Wunsch der Kunden nach echten, regionalen Produkten." Wohl verstanden: Er begrenzt das nicht auf Onliner, sondern spricht allgemein von Supermärkten und LEH. Gewagt.



Online-Supermärkte II: Amazon Fresh macht sich schneller

In München, Berlin und Potsdam verspricht der Lebensmittel-Lieferdienst Amazon Fresh seinen Prime-Kunden jetzt eine Lieferung innerhalb von drei Stunden – und steigt damit zumindest teilweise ins Rennen um schnelle Lieferungen ein. Wie Amazon mitteilt, ist ein ähnliches Angebot für Hamburg geplant.



Online-Supermärkte III: Berliner Anwohner protestieren gegen Gorilla

Wer schnelle Lieferungen verspricht, braucht viele Lager an zentralen Orten, die oft beliefert werden und wo Fahrradkuriere mitunter lautstark ein und aus radeln und warten. Dagegen regt sich in Berlin zunehmend Widerstand. Über Plakate mit Schmähungen hinaus gibt es jetzt auch Unterstützung aus der Politik: Die Linke in Pankow unterstützt die Proteste und kritisiert, das Gorilla das Warenlager ohne Sondernutzungsgebühren betreibt, so das Online-Magazin "Gründerszene".



Christina Skoeries ist neue E-Commerce-Chefin bei Camel Active

Die zu Bültel Worldwide Fashion gehörende Oberbekleidungs-Marke Camel Active hat Christina Skoeries zur Head of E-Commerce ernannt. Sie ist seit Anfang Mai im Amt, berichtet an Volker Weschenfelder, Geschäftsführer für Marketing, E-Commerce und Retail, und soll das Onlinegeschäft ausbauen, und zwar zu einer internationalen Omni-Channel-Ausrichtung. Bültel hat die Lizenz für Camel Active seit Januar 2020 und strukturiert seitdem um, so Fashionunited.de.



///// HANDEL INTERNATIONAL Online ist besser: Große US-Ketten schließen an Thanksgiving





Britische Online-Umsätze fallen den Berg hinauf

Monatsbetrachtungen sind immer etwas kurzatmig, diese aus Großbritannien aber zeigt, wie wichtig der genaue Blick ist: Laut Zahlen des "IMRG Capgemini Online Retail Index" sind die Online-Einzelhandels-Umsätze auf der Insel im Mai 2021 um 9,1 Prozent gefallen, weil die stationären Läden wieder öffneten. Schlechte Nachricht? Nö: Das Minus gilt im Vergleich zum Mai 2020 – gegen den Mai 2019 aber lag der Umsatz um 46 Prozent im Plus,



Gamestop holt noch zwei Amazon-Manager

Der US-amerikanische Spielehändler Gamestop hat

Zum zweiten Mal lassen die großen US-Einzelhandelsketten Best Buy, Target und Walmart an Thanksgiving ihre Geschäfte geschlossen. Der Feiertag (dieses Jahr am 25. November) läutet mit dem direkt folgenden Black Friday (26. November 2021) üblicherweise das Weihnachtsgeschäft ein. Das soll auch dieses Jahr passieren, allerdings vor allem online : Lieferungen nach Hause und Abholungen nach Online-Bestellung (curbside pickup) waren 2020 so erfolgreich, dass das Konzept dieses Jahr wiederholt wird. "Ein Zeichen, wie die Pandemie die Branche dauerhaft verändert", schreibt CNBC.com . "Sonderangebote das ganze Jahr über lassen den Black Friday und die Shopping-Tage darum herum an Bedeutung verlieren", ergänzt Businessinsider.com