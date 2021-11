Die Rabattschlachten setzen sich am Cyber Monday traditionell fort. Dabei bleibt abzuwarten, ob der Online-Handel heute mehr punkten kann als am Black Friday, an dem dieser einen Umsatzrückgang von rund 19 Prozent hinnehmen musste. Was war los? Während die einen die Lieferketten als Begründung anführen, sehen die anderen bereits ein verändertes Kaufverhalten bei den Verbrauchern. Sie schlagen bei guten Schnäppchen früher zu. Für den Cyber Monday verheißt das nichts Gutes.

///// HANDEL NATIONAL

Knuspr will bis zum Jahr 2024 Nummer eins in Deutschland werden

Der vor drei Monaten in München gestartete Online-Supermarkt Knuspr zieht eine erste 100-Tage-Bilanz und sieht sich auf Erfolgskurs. Im Großraum der bayrischen Landeshauptstadt habe man bereits mehr als 20.000 Kunden und arbeite mit 600 Mitarbeitern und 520 Lieferanten. Pro Tag gingen rund 1.500 Bestellungen ein, bei einem Warenkorbwert von durchschnittlich 80 Euro. Prinzipiell strebe man einen Marktanteil von 30 Prozent am Online-Lebensmittel-Markt an und wolle die Nummer eins in Deutschland werden.



Black-Friday-Nachlese in Kürze (Jubel)

Am Freitagmorgen um 8:37 Uhr kam Zahlungsdienstleister Klarna bereits mit ersten Zahlen um die Ecke: Die Verkäufe in der ersten Stunde des Tages seien im Vergleich zu einem durchschnittlichen Tag im Jahr um 780 Prozent gestiegen, so die Mitteilung. Die Black Week habe bis zu diesem Zeitpunkt "alle bisherigen Verkaufsrekorde mit einem 48%igen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr gebrochen".

Black-Friday-Ernüchterung: Fiel der Kaufrausch aus?

Nach der Aufregung kommt die Ernüchterung: Glaubt man der Analyse des Technologiedienstleisters Criteo, so war der Black Friday in Deutschland in diesem Jahr für den Online-Handel mit rund 19 Prozent weniger Verkäufen als im Vorjahr 2020 eher verhalten. Als Grund nennt Criteo den Verbrauchertrend, bereits bei Schnäppchen vor der eigentlichen Rabattwoche zuzuschlagen. Der Rückgang sei auch für Großbritannien und Frankreich festzustellen. Analysiert wurden 10.000 Händler weltweit, davon 1.500 in Deutschland.



Black-Friday-Nachlese in Kürze (Kritik)

Eine Umfrage des Verpackungsherstellers DS Smith unter 2.000 erwachsenen Deutschen ergab, dass 53 Prozent der Online-Einkäufer damit rechneten, unter ihren Black-Friday- und Cyber-Monday-Einkäufen mindestens einen fehlerhaften oder beschädigten Artikel zu finden. Den Rückversand von Waren nehmen die Besteller im Schnitt nur auf sich, so das Unternehmen, wenn der Artikelwert über 27 Euro liegt.

Eine Umfrage des Verpackungsherstellers DS Smith unter 2.000 erwachsenen Deutschen ergab, dass 53 Prozent der Online-Einkäufer damit rechneten, unter ihren Black-Friday- und Cyber-Monday-Einkäufen mindestens einen fehlerhaften oder beschädigten Artikel zu finden. Den Rückversand von Waren nehmen die Besteller im Schnitt nur auf sich, so das Unternehmen, wenn der Artikelwert über 27 Euro liegt.

15 Logistikzentren von Amazon in Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien blockiert, wie Spiegel.de berichtete. Sie protestierten unter "Block Friday" unter anderem gegen "Ausbeutung von Mensch und Umwelt" durch Amazon, so der Bericht. Die Deutsche Umwelthilfe forderte Händler auf, „ die ressourcenvergeudenden und klimaschädlichen Rabatttage endlich abzuschaffen."