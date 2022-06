Die Inflationsrate kennt in diesem Jahr nur einen Weg. Im Mai ging es wieder nach oben, das Statistische Bundesamt meldet einen voraussichtlichen Anstieg um 7,9 Prozent. Im Vormonat wurde mit 7,4 Prozent bereits ein Rekordwert erreicht. Den größten Anstieg gab es auch im Mai bei den Energiepreisen (plus 38,3 Prozent), die Preise für Nahrungsmittel lagen um 11,1 Prozent höher als im Mai 2021. Eine große Rolle spielt unverändert der Krieg in der Ukraine, bemerkbar machten sich weiterhin auch die unterbrochenen Lieferketten. Einige Ökonomen gehen davon aus, dass der Tankrabatt und andere finanzpolitische Maßnahmen der Regierung einen weiteren Anstieg verhindern oder wenigstens abbremsen können.

///// HANDEL NATIONAL

Knuspr mit erfolgreichem Start in Deutschland

Die Lage bei den Lieferdiensten ist unübersichtlich. Einige melden Stellenabbau oder es fehlen Investoren, dagegen sieht sich Knuspr in Deutschland auf dem richtigen Weg. Die Zahl der Kunden liegt ein knappes Jahr nach dem Start in Deutschland bei 70.000, berichtet das Handelsblatt. Bis April 2023 werde ein Jahresumsatz von 100 Millionen Euro angepeilt. In Frankfurt sei seit dem Start im Februar ein wesentlich höheres Tempo erreicht worden als in München im vergangenen Jahr, doch liege hier die Bekanntheit bereits bei 27 Prozent. Als neue Standorte plane das Unternehmen weiterhin Hamburg, Essen, Köln, Düsseldorf und Berlin ein. Von dem Erreichen der Gewinnschwelle sei Knuspr ebenso wie alle anderen Lieferdienste aber noch weit entfernt, auch wenn dies dem Mutterunternehmen Rohlik in Tschechien bereits gelungen sei. Dies sei auch in Deutschland möglich, der Zeitrahmen für München liege bei Ende 2023.





Oda und die Bünting Gruppe einigen sich auf Partnerschaft

Der norwegische Online-Supermarkt Oda hat einen Partner für den Start in Deutschland gefunden. Nach Unternehmensangaben hat Oda mit der Bünting Unternehmensgruppe einen Vertrag über eine Handelspartnerschaft abgeschlossen. Zum Umfang gehören die Sortiments- und Logistikdienste von Bünting, die Zusammenarbeit mit dem Großhandel liegt bei dem Unternehmen aus Leer. Das Angebot Odas hierzulande soll das komplette Angebot eines Supermarktes umfassen, die Bestellung kann per App oder im Online-Shop erfolgen, die Ware wird den Kunden geliefert. Geplant ist der Start in der zweiten Hälfte dieses Jahres.





Die Otto Group mit deutlichem Umsatzplus

Die Otto Group hat die Pandemie auch im zweiten Jahr gut überstanden und den Umsatz wieder steigern können. Im Geschäftsjahr 2021/22, das am 28. Februar endete, ging es um 12,9 Prozent auf 16,1 Milliarden Euro nach oben. Im Online-Handel wurden innerhalb dieses Zeitraums 12,1 Milliarden Euro erwirtschaftet, davon rund acht Milliarden in Deutschland. Der Handelskonzern gibt für den Ebit eine Summe von 677,4 Millionen Euro an, das Ergebnis vor Steuern (EBT) liegt bei 1,814 Milliarden Euro, im vergangenen Jahr waren es 1,104 Milliarden Euro. Die Unternehmensführung sieht sich damit mit dem vor fünf Jahren eingeschlagenen Weg mit Investitionen in Technik, Plattformen und Logistik bestätigt. Zu den Erfolgsfaktoren gehörten aber auch die E-Commerceplattformen und das Segment Services mit der Hermes Gruppe.