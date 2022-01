Heute ist "Blue Monday", der dritte Montag im Januar und angeblich der traurigste Tag des Jahres. Der Feiertagshype ist vorbei, die ersten guten Vorsätze fürs neue Jahr sind schon im Eimer und die Kassen leer. Manhattan Associates, ein Unternehmen für Supply-Chain- und Omnichannel-Lösungen, rät Online-Händlern, den Januar-Blues positiv zu nutzen und ihren Kunden per Newsletter und individuelle Ansprache Glücksmomente zu bescheren. Gute Idee!

Knuspr startet im Februar im Rhein-Main-Gebiet

Der Online-Lebensmittelhändler Knuspr hat angekündigt, ab Mitte Februar die Rhein-Main-Region zu erobern. In Bischofsheim bei Mainz wurde dafür ein Zentrallager eingerichtet. Von dort aus sollen künftig Kunden in Frankfurt, Mainz,

Wiesbaden, Darmstadt und Umgebung beliefert werden. Innerhalb von drei Stunden verspricht Knuspr den kompletten Wocheneinkauf an die Haustür zu bringen. 30 Prozent der Produkte stammen demnach aus regionalem Anbau. Dafür sei man Kooperationen mit Landwirten, Bäckern und Feinkost-Läden in der Region eingegangen.



E-Commerce-Start-ups mit großem Potenzial

Deutsche-Startups.de hat zum Jahresbeginn gleich zwölf neue E-Commerce-Händler mit ausgefallenen Konzepten vorgestellt. Sie heißen Veynou, Casimum, Fino and Stitch, Oh my Fantasy, Bakerix, Habitus, Dr. Enzo, Framd Gallery, Berget, Noumen, Treu-Refill und myGrapes. Veynou zum Beispiel verkauft gezüchtete Diamanten, Dr. Enzo vertreibt Backmischungen für Hundeleckerli, Treu-Refill entwickelt vegane Shampoo- und Duschbad-Alternativen und Oh my Fantasy beglückt Paare mit Erlebnisboxen.



Wie Bringoo sich gegen Gorillas & Co. behaupten will

Er kommt ohne Lager aus, hat ein Lieferversprechen von 45 Minuten und bringt nicht nur Lebensmittel, sondern auch Bücher an die Haustür: Der Lieferservice Bringoo sucht den Schulterschluss mit dem Einzelhandel, kooperiert mit Penny, Edeka und Hugendubel. „Die Vision ist, dass man in unserer App Geschäfte aller Art findet – vom Supermarkt über die Apotheke bis zum Blumenladen. Bringoo ist das digitale Einkaufszentrum der Nachbarschaft, das bis zur Haustür liefert", so Gründer Hasib Khan im Interview mit der Wirtschaftswoche.