In Frankreich stehen die Paket-Zustelldienste vor dem Kollaps, DHL hat den Versand von Geschäftspaketen in unser Nachbarland eingestellt. Droht uns das vor und nach Weihnachten auch in Deutschland? Ebenfalls bemerkenswert sind Lieferengpässe bei Onlinebestellungen im Lebensmittelhandel. Vorausbuchungen sind an einigen Orten nicht mehr möglich. Vielleicht hilft kurzfristig die Bringman-App, die Einkaufshelfer gegen ein Trinkgeld aktiviert.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

2021 steigen die Kosten für Kartenzahlung weiter

Wie schraubt man Gebühren hoch, wenn sie eigentlich gedeckelt sind? Der europäische Handelsverband EuroCommerce wies bei einer Anhörung der EU-Kommission darauf hin, dass die weltweiten Kartenorganisationen nicht regulierte Kostenbestandteile (sogenannten Scheme Fees) stetig erhöhen, trotz der europäische Verordnung zur Deckelung von Interbankenentgelten. Auch für das kommenden Jahr seien Erhöhungen angekündigt, die über 100 Mio. Euro in die Kassen der Anbieter spülen werden. Eine Studie im Auftrag von EuroCommerce zeigt für Deutschland eine durchschnittliche Gebührenerhöhung von 67%.

Extragebühren im Online-Zahlungsverkehr beschäftigen aktuell auch die obersten Zivilrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe. Die Wettbewerbszentrale hat das Busunternehmen Flixbus verklagt, das seinen Kunden für Online-Bezahlungen per Paypal oder Sofortüberweisung eine Extra-Gebühr aufbrummt.



Rewe kämpft mit Lieferengpässe bei Online-Bestellungen

Online einkaufen über die Rewe-App könnte in diesen Tagen daran scheitern, dass der Lebensmittel-Riese keine Liefertermine für den Einkauf mehr frei hat. Wer im Rhein-Main-Gebiet, Berlin oder Leipzig wohnt, bekommt aktuell lediglich tageweise oder gar keine Zeitfenster für den Liefertermin angezeigt, berichtet Supermarktblog.com.



Edeka-Südwest testet ‚‚Bringman-App"

‚‚Bring mal mit Mann", genau das ist die Idee hinter der Einkaufs-App ‚‚Bringman", die Einkaufshelfer, Kunden und Lebensmittelhändler zusammenschaltet. Edeka testet sie derzeit im regionalen Einzugsgebiet seiner Märkte im Südwesten. Der Einkäufer erhält lediglich ein Trinkgeld, in der Regel fünf Euro bzw. zehn Prozent der Summe des Kassenbons.



Bundeskartellamt gegen Facebook - VR-Produkte im Fokus

Die marktbeherrschende Stellung von Facebook in Deutschland bei Virtual-Reality-Produkten ist dem Bundeskartellamt ein Dorn im Auge. Stein des Anstoßes: Die VR-Brille des Facebook-Tochterunternehmens Oculus kann nur mit Facebook-Konto genutzt werden. In Deutschland wird die Brille derzeit noch nicht verkauft.



Leiser mit Connected Retail Programm von Zalando erfolgreich

Durch die Kooperation mit Zalando habe man dieses schwierige Jahr gut überstanden, berichtet Tino Schröder, Integrationsmanager für E-Commerce bei der Leiser Gruppe im Interview mit Fashionunit.de. Neukundengewinnung über regionale Filialen hinaus und mehr Flexibilität und Abwechselung im Schuh-Angebot für die Kunden seien große Vorteile im Connected Retail-Programm. Die Umsätze seien in allen 34 angeschlossenen Filialen trotz Corona-Krise gestiegen.



Weihnachtszeit ist Retourenzeit

Umtauschen was nicht gefällt – in der Zeit zwischen den Jahren füllen sich dafür in normalen Zeiten die Einkaufsstraßen. Nicht so in diesem Jahr. Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh) befürchtet angesichts des Online-Kaufbooms, dass das Retourenmanagement für viele Online-Händler zum Profitfresser werden könnte. Aber, wie minimiert man Retouren? Der Spezialist Buybay skizziert vier Schritte, wie Händler eine Wertsteigerung und Monetarisierung sicherstellen können.



Online-Autohändler Auto1 will 2021 an die Börse

Als eines der wertvollsten Start-ups Deutschlands bezeichnet das Handelsblatt den Online-Autohändler Auto1 und spekuliert mit Hinweis auf Insider auf einen bevorstehenden Börsengang des Unternehmens im kommenden Jahr, der bis zu fünf Milliarden Euro anstrebt. Allein von Anfang Juli bis Ende September 2020 wurden fast 120.000 Autos über Auto1 verkauft und ein Umsatz von 769 Mio. Euro eingespielt.

– Anzeige – – Anzeige –