Ob Brexit oder Handelskrieg mit China, allmählich glaub ich ja, dass diese Probleme besser mit Elfmeterschießen oder mit Ping-Pong gelöst werden können. Aber eigentlich ist das alles nicht witzig. Es schlägt aufs Gemüt und die Konjunktur der Händler.

///// HANDEL NATIONAL

Philosoph, Gastredner, Buchautor und Schlaukopf Richard David Precht fordert im Interview mit dem Handelsblatt eine Steuer von 25% auf Online-Shopping. Also "auf all den Kram, den wir tagein, tagaus online bestellen." Das Geld sollen dann die Kommunen bekommen. Wieso 25%? Keine Ahnung. Klingt halt gut. Besser und schlauer wären 23% oder 26,6%. Weil krumme Zahlen nicht so ausgedacht klingen. Gut wäre übrigens auch eine Steuer, sagen wir 47,11%, auf all den Quatsch, der täglich so mal eben dahergesagt wird. Zahle auch freiwillig mit. Muss ja. Zwinkersmiley.