In Großbritannien hat gestern der größte Bahnstreik seit rund 30 Jahren begonnen. Eine Situation, die dem bereits stark beeinträchtigten Land weiter schaden kann und es offen ist, ob die Arbeitnehmer etwas erreichen werden. Als direkte Folge fallen für viele Unternehmen die Mitarbeiter aus, in den Städten warten auf Händler und Gastronomen wieder einmal schwere Tage, denn die Pendler fehlen. Doch es wird auch am Online-Handel nicht spurlos vorbei gehen. In den Lagern werden die Mitarbeiter fehlen, die Pakete bleiben stehen und können erst mit deutlicher Verspätung ausgeliefert werden. Und eine Bewegung der Verbraucher zum Online-Shopping wird es voraussichtlich nicht geben, dafür sind es wiederum zu wenig Streiktage.

Kurando meldet Insolvenz an

Der Wettbewerb bei den Lieferdiensten wird immer schärfer. Nun hat dies auch das noch junge Segment der Apothekenlieferdienste erreicht. Kurando hat in Berlin den Betrieb eingestellt und Insolvenz angemeldet, schreibt Gründerszene. Auf der Webseite gebe es einen entsprechenden Hinweis. Grund für den Schritt sei nicht ausreichendes Kapital. Es sei aber noch offen, ob das Insolvenzverfahren eröffnet werde, dafür werde die finanzielle Lage überprüft. Im Gegensatz dazu stünden dem Mitbewerber Mayd 43 Millionen Euro zur Verfügung.



Kleine Ratenkredite verstärkt bei jungen Verbrauchern

Nach den Ergebnissen des neuen Schufa Risiko- und Kredit-Kompass ist der Anteil der Ratenkredite mit Beträgen unter 1.000 im vergangenen Jahr von 19,9 auf 29,5 Prozent gestiegen. Dabei stellt die Schufa fest, dass eine klare Bewegung von jüngeren Menschen in diese Richtung zu erkennen sei. In der Altersgruppe der 18- bis 19-Jährigen sei die Kreditsumme um 26,1 Prozent auf 343 Euro gesunken. Nach Einschätzung von Schufa-Vorstand Dr. Ole Schröder sei klar zu erkennen, dass der Durchschnittsbetrag niedriger sei, je jünger die Verbraucher seien. Hier könne es einen Zusammenhang mit der größeren Nachfrage nach Buy-Now-Pay-Later-Angeboten (BNPL) geben. Schröder warnt aber davor, das diese Verfahren "sich für junge Menschen schnell als Schuldenfalle entpuppen" könnten. Durch die BNPL-Angebote steige die Zahl der kleinen Kredite, was sich wiederum stark auf das Budget der Personen auswirken könne.



"Allgäu bei Ebay" ist online

Ebay hat eine neue Region in das Netz "Ebay Deine Stadt" für lokale Online-Marktplätze aufgenommen. In "Allgäu bei Ebay" sind nach Angaben des Konzerns zum Start 750 Händler aus der Region vertreten, Partner beim Aufbau der Plattform war Allgäu Klick. Die Händler könnten ihre Produkte auch auf dem nationalen Marktplatz anbieten, neue Anbieter hätten für die Startphase Zugriff aus das "Ebay-Durchstarter-Programm".



Die CEOs gehen, Jochen Krisch kommentiert

Ehre, wem Ehre gebührt: Im "Morning Briefing" vom vergangenen Montag (20. Juni) haben wir über das auffällige Kommen und Gehen in den Führungsetagen des E-Commerce berichtet. Recherchiert hat die Story Branchenfachmann Jochen Krisch für "Exciting Commerce". Leider haben wir versäumt, die Quelle korrekt anzugeben. Wir bitten Jochen Krisch und unsere Leser um Entschuldigung.