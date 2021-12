Manche Dinge hat der stationäre Handel dem E-Commerce tatsächlich voraus: Das Mode- und Sporthaus Lengermann & Trieschmann in Osnabrück betreibt ein 16 Meter langes Surfbecken im Keller. Jetzt sucht Inhaber Mark Rauschen einen Head of Retail Entertainment, um den Eventfaktor stark ausbauen. Zu den Ideen gehören eine Indoor-Kartbahn und eine Achterbahn auf dem Dach, so Textilwirtschaft.de. Ein Handelsexperte (m/w/d) ist aber nicht gefragt: Rauschen will einen Robinson-Club- oder einen Aida-Kreuzfahrten-Manager. Hui. Exkurs Ende, es folgen die Nachrichten.

///// HANDEL NATIONAL

2G im Handel: Minus, Kritik, Zustimmung, Pragmatik, Online

Die vergangene Woche vor dem zweiten Advent hat dem stationären Non-Food-Handel ein Minus von 26 Prozent im Vergleich zu 2019 gebracht. Das meldete am gestrigen Sonntag der HDE nach einer Umfrage unter 1.600 Handelsunternehmen. Die Besucherzahlen im Innenstadthandel seien unter 2G-Bedingungen durchschnittlich um 41 Prozent gesunken. Kritik: Nachdem der HDE die 2G-Regeln für den Einzelhandel bereits als rechtswidrig eingestuft hat (das "Morning Briefing" berichtete), will der Modehändler Ernsting's Family Spiegel.de zufolge "bis zum letzten Euro" gegen 2G klagen. Zustimmung: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund allerdings hält die bundesweite inzidenzunabhängige 2G-Regel auch in großen Teilen des Einzelhandels für "zwar einschneidende, aber richtige Ansätze" (so die Deutsche Presse-Agentur). Pragmatik: Der HDE forderte gestern erneut einen "Schadensausgleich parallel zur Überbrückungshilfe". Er "könne die nicht durch die Überbrückungshilfe abgedeckten Schäden abfedern". Ein entsprechender Brief sei an Angela Merkel und Olaf Scholz gegangen, so Manager-Magazin.de. Online: Warum schreiben wir das alles? Weil es "sicher weitere Umsatzverschiebungen hin zum Onlinehandel" geben werde, so zitiert Channelpartner.de erneut den HDE. Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein sagte der Website zufolge, das bisher für den Online-Handel erwartete Wachstum im Weihnachtsgeschäft dürfte sich mindestens verdoppeln.





Gorillas zahlt mehr

Gorillas hat der Deutschen Presse-Agentur gegenüber angekündigt, den Stundenlohn für Rider von 10,50 auf zwölf Euro zu erhöhen (noch bevor die Summe Gesetz wird) und den Lieferbonus von vier auf fünf Euro heraufzusetzen. Außerdem sollen Winterjacken, Handschuhe, Powerbanks, Sicherheitsbrillen und Nackenwärmer zur Verfügung gestellt werden.



Getir ist in München gestartet

Der türkischstämmige Lieferdienst Getir ist außer in Berlin und Hamburg jetzt auch auf den Straßen von München unterwegs. Als nächstes sollen Köln, Nürnberg, Dortmund und Frankfurt am Main folgen, so Lebensmittelzeitung.net.