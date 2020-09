"Großes Durcheinander", "Chaotisches Schreiduell", "unansehbarer Fehlschlag" – die ersten Kritiken des Biden-Trump Duells heute Nacht zeugen davon, dass die Streitkultur im US-Präsidentschaftswahlkampf auf einem Tiefpunkt angekommen ist. "So würdelos wirkte noch nie ein Vertreter des Weißen Hauses", kommentiert das Handelsblatt den Auftritt Trumps. Unterdessen hat das britische Unterhaus dem umstrittenen Binnenmarktgesetz zugestimmt, das Teile des bereits gültigen Brexit-Deals mit der EU wieder aushebelt. In Washington und London zeigt die Politik einmal mehr ihr hässliches Gesicht. Unsere Branchennews sind demgegenüber deutlich positiver!

HANDEL NATIONAL

Corona Consumer Checks thematisiert, heute geht es um den stationären Handel. Dieser wird wieder vermehrt aufgesucht, die Akzeptanz des Maskentragens nimmt zu – so die Daten des aktuellen Corona Consumer Checks von IFH KÖLN in Zusammenarbeit mit Sitecore und ecx.io. Demnach besuchen Konsumentinnen und Konsumenten am meisten wieder den stationären Handel für Fashion und Accessoires (55 %), gefolgt von Geschäften rund um Heimwerken und Garten.



Adler Modemärkte überarbeitet seinen Online-Shop – Launch ist am 6. Oktober

Der Textilfilialist Adler Modemärkte AG überarbeitet seinen Onlineshop zehn Jahre nach der Eröffnung. Am 6. Oktober soll der neue Internet-Auftritt online zu sehen sein, meldet Fashion United unter Berufung auf eine Unternehmensmeldung. Gleichzeitig werde auch die Adler-App aktualisiert. Der Schritt erfolge im Zuge einer



Shopapotheke ist nicht nur Sieger unter den Online-Apotheken, sondern erhielt auch die besten Ergebnisse im Vergleich aller Online-Kategorien und ist somit Gesamtsieger im Bereich Online-Shops.



Aldi befürwortet europäisches Lieferkettengesetz

Aldi Nord und Aldi Süd haben ein Positionspapier veröffentlicht, in dem sie einen offenen Dialog über verbindliche Vorschriften zur menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht von Unternehmen fordern und Expertise im Konsultationsprozess zur Entwicklung künftiger Gesetze anbieten. Alid sehe "Grünen Knopf", dem großes Potenzial in einer Gesetzgebung, um die Einhaltung der Menschenrechte entlang globaler Lieferketten zu gewährleisten. Hierbei verfolgen die Discounter eine europäische Lösung und sprechen sich für ein europäisches Lieferkettengesetz aus. Wer die Diskussionen in Deutschland verfolgt und die Widerstände kennt, kann sich ausmalen: Diese Lösung wird dauern. Insofern ist eine entsprechende Forderung wohlfeil. Immerhin: Beim, dem staatlichen Sigel für faire und ökologische Produktionsbedingungen , ist Aldi von Anfang an dabei

///// HANDEL INTERNATIONAL Was Amazon recht ist, ist Walmart und Target nur billig – SALES, SALES, SALES

"Big Save"-Online-Veranstaltung durchführen, bei der Black Friday ähnliche Rabatte für Tausende von Artikeln winken, die unter bestimmten Umständen auch kostenlos geliefert werden. Target hat seine "Deal Days" vom 13. bis 14. Oktober terminiert.



Walmart passt Design seiner Märkte den digitalen Erfahrungen seiner Kunden an

Walmart gestaltet in den USA 200 Supercenter neu, um besser auf die digitalen Erfahrungen der Konsumenten eingehen zu können. Die neu gestalteten Läden werden ein Der Termin für Amazons alljährlichen Verkaufsevent Prime Day war noch nicht richtig bestätigt, da hatten Walmart und Target bereits angekündigt, das Shopping-Fest nicht einfach so der Konkurrenz zu überlassen: Walmart wird vom 11. bis 15. Oktober eine-Online-Veranstaltung durchführen, bei der Black Friday ähnliche Rabatte für Tausende von Artikeln winken, die unter bestimmten Umständen auch kostenlos geliefert werden. Target hat seinevom 13. bis 14. Oktober terminiert. Die Rabatt-Schlacht dürfte aber länger dauern: Die Target-Angebote sollen bereits ab 5. Oktober online verfügbar sein, "Black Friday"-Deals würden den ganzen November über angeboten und die Preisanpassungsgarantie bis Weihnachten Bestand haben. Und Black Friday ist dann am 27. November, dem Tag nach Thanksgiving.Walmart gestaltet in den USA 200 Supercenter neu, um besser auf dieder Konsumenten eingehen zu können. Die neu gestalteten Läden werden ein Leitsystem aufweisen, das zur Nutzung von Apps anregt , mehr Self-Checkout-Stellen und darüber hinaus mehr separate Bereiche für Spielzeug, Elektronik und Babyprodukte. "Wir haben versucht, darüber nachzudenken, wie wir den Kunden helfen können, online zu entdecken und sich inspirieren zu lassen. Dann haben wir versucht, dies in Form eines völlig neuen Laden-Look and Feel widerzuspiegeln", zitiert Business Insider Janey Whiteside, Chief Customer Officer von Walmart. Das Umbauprojekt wird bis Ende 2021 auf 1.000 Geschäfte ausgeweitet. Die erste Reaktion – das sind dann mal zwei Stimmen mit Gewicht:einen offenen Dialog über verbindliche Vorschriften zur menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht von Unternehmen fordern und Expertise im Konsultationsprozess zur Entwicklung künftiger Gesetze anbieten. Alid sehe Wenn Q&A Insights Europe BV seine Händler des Jahres und Webshops des Jahres bekannt gibt, ist das einer der Awards, der viele zu Gewinnern macht: In 23 Kategorien wurden stationäre Händler gekürt, in 16 Webshops . Zwischen dem 28. Mai und 3. September 2020 haben rund 101.000 Verbraucher insgesamt 91.628 Bewertungen in 40 Kategorien abgegeben. Bewertet wurden Faktoren wie Preisniveau, Service und Kundenfreundlichkeit. Aber einen alle überragenden Gewinner gibt es dann doch:ist nicht nur Sieger unter den Online-Apotheken, sondern erhielt auch die besten Ergebnisse im Vergleich aller Online-Kategorien und ist somit Gesamtsieger im Bereich Online-Shops.

///// TRENDS & TECH