Es sieht so aus, dass sich die Omikron-Welle bereits auf den Arbeitsmarkt auswirkt. Die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit ist stark angestiegen. Im Dezember waren es nach den Zahlen des ifo-Instituts 879.000 Menschen, der Anteil der Kurzarbeiter an allen Beschäftigten stieg von 2,1 auf 2,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Diese Entwicklung ist auch am Einzelhandel nicht vorbei gegangen, hier stieg die Zahl von 23.000 auf 53.000. Für die nächsten Wochen ist in Anbetracht der täglichen steigenden Infektionszahlen ein weiterer Anstieg zu erwarten. Ein mögliches Wachstum des Online-Handels wird dies nicht annähernd auffangen können.

Nach dem Urteil des BGH gibt es keine Pauschallösung für die coronabedingte Kürzung von Ladenmieten

Der Bundesgerichtshof hat mit einem Beschluss bezüglich der Mietzahlungspflichten für Zeiträume behördlich angeordneter Geschäftsschließungen während der COVID-19 Pandemie Leitlinien für die Zukunft vorgegeben. Grundsätzlich ist für den Mieter eine Anpassung der Miete möglich. Das durch die Pandemie entstandene Lebensrisiko kann aber nicht einer Partei alleine zugewiesen werden. So gibt es keine Pauschallösungen durch eine hälftige Teilung der Miete. Für die endgültige Lösung spielt der Umsatzrückgang des konkreten Mietobjekts die entscheidende Rolle, nicht der Umsatz des Konzerns. Zu berücksichtigen sind weiterhin staatliche Leistungen, die der Mieter erhalten hat, Betriebsversicherungen werden einbezogen, Darlehen dagegen nicht. Der HDE begrüßt das Urteil: "Richtigerweise sind die Risiken daher zwischen den Parteien in einem angemessenen Verhältnis und unter Berücksichtigung des konkreten Einzelfalls zu teilen." Über weitere Konsequenzen aus dem Urteil und Tipps für Mieter informiert Rechtsanwältin Diana Bock.



Lieferzeiten für Pakete haben sich 2021 verlängert

Im vergangenen Jahr mussten Online-Käufer in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Schnitt länger auf ihre Bestellungen warten als 2020. Nach einer Untersuchung von Parcel Lab war dies bei Bestellungen mit einer geplanten Zustellung innerhalb von 24 Stunden stark bemerkbar, denn ihr Anteil sei von 29,7 auf 18,7 Prozent zurückgegangen. Insgesamt habe sich die durchschnittliche Lieferzeit in Deutschland von 2,8 auf 3,0 Tage verschlechtert, in Österreich sei sie noch ein Tag länger gewesen. Der Anteil der Produkte mit Lieferzeiten von zwei Tagen sei von 23,5 auf 26 Prozent angestiegen. Als wichtigsten Grund für die Verspätungen geben die Analysten an, dass die Produkte wegen Abwesenheit des Empfängers nicht ausgeliefert werden konnten. Er habe bei 33,87 Prozent gelegen, was aber eine Verbesserung gegenüber 2020 bedeute, damals sei dies bei 53,4 Prozent der Fälle entscheidend gewesen.



Gottschlich verlässt Gorillas

Die Unruhen der vergangenen Wochen setzen sich beim Lieferdienst Gorillas fort. Nach den Gerichtsverhandlungen über die Wahl eines Betriebsrats im Dezember verlässt nun mit Ronny Gottschlich ein Mitglied der Geschäftsleitung das Unternehmen. Gottschlich war seit Sommer 2020 bei Gorillas als Chief Commercial Officer tätig, nun soll er den Schnelllieferdienst für die nächsten Monate noch als Berater unterstützen, meldet die Lebensmittelzeitung. Die Leitung des Commercial Bereichs liege nun in den Händen von Chief Operating Officer Adrian Frenzel. Er selbst sei erst seit vergangenem August bei Gorillas, sein Vorgänger und Gorillas-Mitgründer Felix Chrobog habe das Unternehmen verlassen. So heißt es, dass sich die diversen Wechsel in der Führungsebene auch auf das operative Geschäft auswirkten.