Nach Anstieg der Infektionszahlen in mehreren Bundesstaaten schließt Apple jetzt 77 seiner 271 Stores in den USA wieder. Seit Anfang Mai hatten Ladengeschäfte in den USA wieder nach und nach geöffnet. Apple Stores befinden sich in der Regel in stark frequentierten Einkaufszentren, die Tatsache, dass sie jetzt in so großer Zahl wieder schließen, wird als negativer Indikator für die Normalisierung des Einzelhandels gesehen.

Karen Parkin, seit fast 25 Jahren bei Adidas und zuletzt im Vorstand für den Bereich Human Resources global verantwortlich, hat mit sofortiger Wirkung das Unternehmen verlassen. Sie wolle damit Druck von Adidas nehmen, gab Parkin als Begründung an. Mitte Juni hatte das Wall Street Journal berichtet, dass Adidas-Mitarbeiter den Aufsichtsrat gebeten hätten, Parkins Behandlung von Rassenfragen am Arbeitsplatz zu untersuchen. Der Rücktritt der Personalchefin sei "der nächste Schlag ins Kontor" für CEO Kasper Rorsted, der Hype der großen Zahlen sei Ernüchterung gewichen, schreibt das Handelsblatt.Man spürt es, erlebt es: Online handeln ist wichtiger, als noch vor sechs Monaten. Aus dem Vereinigten Königreich gibt es dazu Zahlen: 750.000 Unternehmen mussten während des Lock-Downs vorübergehend schließen, 85.000 hätten in dieser Zeit Online-Shops gestartet, berichtet Tamebay. Der digitale Boom sei aber längst überfällig gewesen: viele dieser Unternehmen hätten eigentlich schon lange online sein müssen . Einmal mehr zeigt sich in Cornona die normative Kraft des Faktischen.Die angeschlagene US-Kaufhauskette Macy's ist in der Coronakrise tief in die roten Zahlen geraten. In den drei Monaten März, April und Mai belief sich der Verlust auf 3,6 Mrd. Dollar (3,2 Mrd. Euro). Im Vorjahreszeitraum hatte Macy's noch 136 Millionen Dollar verdient. Die Hoffnung auf Erholung war an die langsame Wiedereröffnung der 775 Stores seit Anfang Mai geknüpft. Diese sind nunmehr fast alle wieder zugängig. Allerdings dreht sich in den USA gerade (siehe unten) wieder der Wind.