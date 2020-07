Breuninger investiert in das Stuttgarter Startup autoRetouch

Das könnte die Retouren im Online-Beleidungshandel deutlich reduzieren: My Size bietet eine Smartphone-App an, mit der Bekleidungsmaße genommen werden können. Diese MySizeID- Technologie wurde jetzt in den interaktiven virtuellen Spiegel Sweet Fit integriert. Wie Retail Dive berichtet, arbeitet der Sweet Fit-Spiegel mit AR-Technologie: Der Körper einer Person wird gescannt, dann kann ein Outfit virtuell anprobiert werden. So könnten Käufer die richtige Kleidergröße auf der Grundlage ihrer aktuellen Körpermaße auswählen. Die Technologie sei derzeit in Frankreich verfügbar, aber das Unternehmen plane eine Expansion ins Ausland.Mit WhatsApp Business können Unternehmen Informationen wie Adresse, Öffnungszeiten und ihren Warenkatalog hinterlegen oder Dienstleistungen anbieten sowie mit Kunden chatten. Die Business-Variante wird bereits von 50 Millionen Kleinunternehmen monatlich eingesetz. Um die Nutzung von WhatsApp Business weiter voranzutreiben, soll nun die erstmalige Kontaktaufnahme zwischen dem Geschäft und den Kunden erleichtert werden. Künftig können Kunden einen vom Unternehmen zur Verfügung gestellten QR Code einscannen und damit automatisch einen Chat mit dem Unternehmen starten.Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger hat erstmalig in ein Startup investiert und unterstützt das Gründerteam bei der Weiterentwicklung und Verbreitung einer effizienten Technologiesoftware zur automatisierten Bildverarbeitung wie Hintergrundentfernung und Hautretusche . Durch die Automatisierung dieser Aufgaben können Benutzer die durchschnittliche Bearbeitungszeit sowie Verarbeitungskosten deutlich senken. Die Anbieter wenden sich an Unternehmen im E-Commerce allgemein, insbesondere aber in der Modebranche. autoRetouch ist im Zuge einer Projektarbeit der Data Science Abteilung von Breuninger entstanden und wurde im Januar dieses Jahres als eigenständige GmbH ausgegründet.