///// HANDEL INTERNATIONAL

Das ist wohl das, was Frischepost mit finanzstarken Wettbewerbern meint (siehe oben): Deliveroo meldet für das Geschäftsjahr 2021 zwar 67 Prozent mehr Bruttotransaktionswert (GTV; 6,6 Mrd. Pfund) und 43 Prozent mehr Bruttoertrag (497 Mio. Pfund). Allerdings liegen die bereinigten Ebitda bei minus 131 Mio. Pfund (2020: minus elf Mio. Pfund), und CEO Will Shu sieht den Breakeven erst Ende 2023/Anfang 2024 – hat aber wiederum mit 1,3 Mrd. Pfund genug Barmittel (plus 241 Prozent). Die Marketing- und Verwaltungsausgaben wuchsen um 75 Prozent (auf 629 Mio. Pfund). Edelivery.net zufolge zählte Deliveroo Ende 2021 weltweit mehr als 11.000 Partner im Lebensmittelhandel.Wofür gibt Deliveroo sein Geld aus? Zum Beispiel für das erste selbst betriebene Restaurant: "Pizza Paradiso" im Londoner Stadtteil Swiss Cottage solle dazu beitragen, Funktionsweise und Probleme der Restaurants zu verstehen, schreibt London.eater.com und merkt spitz an: "Die Zeit wird zeigen, ob das Lokal mehr oder weniger Probleme für die Restaurants und insbesondere Pizzerien schafft, denen es helfen soll." Jedenfalls sei "Pizza Paradiso" ganz normal an Deliveroo angeschlossen, das Unternehmen zahle also Provision an sich selbst.Ein russisches Gericht hat am gestrigen Montag die Social-Media-Schwestern Facebook und Instagram wegen "Extremismus" verboten. Whatsapp sei davon nicht betroffen, da es dem Gericht zufolge nicht der Verbreitung öffentlicher Informationen diene, so Handelszeitung.ch und Wiwo.de . Hinter dem Urteil steckt offenbar der Umgang von Meta mit Gewaltaufrufen gegen Russland. Privatleute dürften die Plattformen weiter nutzen; wer dort Werbung schalte, könne aber wegen der Finanzierung einer kriminellen Organisation belangt werden, heißt es.nachdem der Social-Media-Dienst mehrere Änderungen zum besseren Umgang mit Falschinformationen zugesagt hat, berichtet TheVerge.com Das saudi-arabische Ministerium für Investitionen und Amazon Saudi Arabia wollen gemeinsam "ein dynamisches Geschäftsumfeld schaffen, das kleinen und mittleren Unternehmen im ganzen Königreich Wachstumschancen bietet". Eine entsprechende Absichtserklärung sei in Riad unterzeichnet worden, berichtet die saudische Nachrichtenagentur SPA . Ein gemeinsamer Ausschuss soll zweimal im Monat notwendige Reformen bei Ausbildung, Technik und E-Commerce-Infrastruktur ausloten, außerdem Kooperationen für erleichterte Investitionen. Amazon ist seit 2020 in Saudi-Arabien vertreten.Kuratierte Webshops sind in – kein Wunder also, dass die US-amerikanische Modezeitschrift "Marie Claire" 1) ihre redaktionelle Expertise in einen Webshop gießt, 2) genau damit wirbt: "Shop The Brands Marie Clair Editors Love" ("Kaufen Sie die Lieblings-Marken der Marie-Claire-Redaktion") und 3) den Shop auch noch danach benennt: " Marie Claire Edit ". Der Online-Laden soll ein "One-Stop-Ziel für alles rund um Mode" sein, heißt es in der Selbstbeschreibung , und zunächst in "Exklusivpartnerschaft" mit der Kaufhauskette Nordstrom laufen, im Mai sollen weitere Luxuswaren-Händler dazukommen. Vorbild ist, wie Internetworld.de schreibt , die stark wachsende britische Version von "Marie Claire Edit"