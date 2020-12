Wir erleben die Diktatur der kleinen Zahl: etwa 300.000 gemeldete aktive Krankheitsfälle halten ein Land mit 83 Mio. Einwohnern in Schach. Und den Verantwortlichen fällt nichts weiter ein, als: noch ein harter Lockdown. Jetzt wird ab kommenden Montag in Sachsen das öffentliche Leben weitgehend auf Null gefahren, andere Länder werden folgen. Selbst wenn alles gut geht, wird es September 2021 werden, bis genügend Menschen geimpft sind. Trübe Aussichten. Wir brauchen dringend einen Plan B.

///// HANDEL NATIONAL

Handel ist kein Hotspot – und wird trotzdem schließen müssen

Mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen und Diskussionen um eine Schließung aller Nicht-Lebensmittelgeschäfte macht der Handelsverband Deutschland (HDE) deutlich, dass der Einzelhandel kein Hotspot ist. Eine eventuelle Schließung der Geschäfte sei deshalb für eine effektive Pandemiebekämpfung nicht notwendig und würde im Weihnachtsgeschäft für enormen wirtschaftlichen Schaden sorgen. Doch im Bemühen, die Infektionszahlen zu senken, werden jetzt als erstes in Sachsen alle Geschäfte mit Ausnahme des LEH geschlossen. Dass, wie der HDE betont, die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr neben der Woche vor Heiligabend die umsatzstärkste Zeit des Weihnachtsgeschäfts ist, wird daran nichts ändern. Händler wie Roses Bike und BayOne bereiten sich andernorts auf einen zweiten harten Lockdown vor.



Corona Consumer Check: Lockdown Light beflügelt Online-Handel

Laut Corona Consumer Check Vol. 7 des IFH Köln hat der Lockdown Light der Zuwendung der Konsument*innen zum Onlinekanal noch einmal einen deutlichen Push gegeben: 47% wollten bei ihren Weihnachtseinkäufen auf den Onlinekanal ausweichen, was noch einmal zu einem deutlichen Online-Push zum Ende des Jahres führen werde.



17,5% Umsatzsteigerung: Weihnachtsgeschäft im Online-Handel deutlich über Vorjahr

Vom 1. Oktober bis 29. November haben die Verbraucher*innen für insgesamt 17,3 Mrd. Euro (inkl. Mwst.) Waren im E-Commerce bestellt, berichtet der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh). Dies seien 17,5% mehr als im Vergleichszeitraum 2019 (14,8 Mrd. Euro). Das durchschnittliche Wachstum in den vergangenen Jahren habe in den ersten neun Wochen des Weihnachtsquartals stets bei gut 11% gelegen. Insbesondere Bekleidung sei online in diesem Jahr deutlich mehr bestellt worden. Auffällig sei zudem der große Zuspruch für Hersteller gewesen, die direkt an Kund*innen verkaufen.



Warum Mondelez jetzt einen digitalen Laden für Oreo-Kekse eröffnet

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wertvoll es für Hersteller sein kann, einen direkten Draht zum Kunden zu haben. Jetzt will Mondelez mit seinem Oreo-Onlineshop die digitale Präsenz der Marke schärfen. Vor wenigen Jahren wäre das noch ein echtes Politikum gewesen, da der Einzelhandel jede potenzielle Retail-Konkurrenz aus den Reihen der Industrie misstrauisch beobachtet. Kai Thornagel, Manager Digital Sales & E-Commerce bei Mondelez, erkärt im Interview mit HORIZONT, warum er trotzdem keine Probleme mit den Händlern erwartet.



Ergänzung zur EHI-Studie ‚‚Connected Retail 2020‘‘: KI steht an erster Stelle der Trends der Zukunft

Covid-19 hat die Handelstrends im Connected Retail verstärkt und beschleunigt, lautet eine der Erkenntnisse aus der Ergänzung zur EHI-Studie „Connected Retail 2020“. An erster Stelle bei den Trends der Zukunft stehe das Thema künstliche Intelligenz, die Erwartungen beziehen sich auf automatisierte Produktempfehlungen sowie Personalisierung und Individualisierung. Auf Platz 2 der wichtigen Themen stehe Voice Commerce gefolgt von Mobile sowie Digitaler Store.



Lidl bietet Click & Collect beim Verkauf von Feuerwerk zu Silvester an – über die App „Lidl-Plus“

Lidl hat angekündigt, so der Westfälische Anzeiger, dass Kunden in diesem Jahr Feuerwerk bis 27. Dezember online aussuchen und reservieren können. Am 30. Dezember könne das bestellte Sortiment dann in einer vorher definierten Filiale abgeholt werden. In den Genuss des für Lidl neuen Click & Collect-Services können Kunden allerdings nur kommen, die die App Lidl-Plus heruntergeladen haben.



Globus erzielt Durchbruch bei Real-Verhandlungen

Globus macht Nägel mit Köpfen, schreibt die Lebensmittel Zeitung: Die Saarländer haben demnach den Durchbruch in den Verhandlungen mit dem Immobilieninvestor SCP um die Übernahme von Real-Standorten geschafft. Der Erwerb von bis zu 24 Märkten wurde jetzt beim Bundeskartellamt angemeldet. Eine Globus-Sprecherin bestätigte auf LZ-Anfrage den Vorgang.