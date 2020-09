///// HANDEL INTERNATIONAL



Whole Foods wird bis Ende September an all seinen US-Filialen einen Abhol-Service anbieten – und folgt damit einem Trend: Das digitale Beratungsunternehmen Brick Meets Click hat ermittelt, dass in den USA zuletzt 54% der Online-Lebensmittelverkäufe durch Abholung und 46% durch Lieferung erfolgten; beide Modi nutzten weniger als 10% der Verbraucher. Wie Retail Dive schreibt, habe Instacart, das bis 2018 Bestellungen bei Whole Foods auslieferte, seinen Abholservice während der Pandemie um 1.400 Geschäfte erweitert. Laut Nilam Ganenthiran, Präsidentin von Instacart, habe das Wachstum des Abholdienstes seit März die Auslieferung übertroffen, und der Service bringe dem Unternehmen jetzt mehr als 1 Mrd. Dollar ein. Andere Länder, andere Sitten – in Deutschland ist von dieser Art Service nichts bekannt. Aber hier gibt es ja auch niemandem, der einem an der Kasse seine Einkäufe in Tüten packt.

An dieser Stelle wurde ja schon des öfteren der finanzielle Erfolg von Amazon und seines Gründers Jeff Bezos thematisiert. Dazu gehört auch, dass der Umgang in steuerlichen Dingen – nun, nennen wir es mal so – kreativ zu sein scheint. Jetzt weist der Guardian auf ein Missverhältnis von Gewinn und Steuer in einem zentralen Geschäftsbereich Amazons im Vereinigten Königreich hin. Demnach habe Amazon UK Services, der Lager- und Logistikbetrieb des Konzerns, bei dem mehr als zwei Drittel der mehr als 30.000 Beschäftigten in Großbritannien beschäftigt sind, 2019 14,46 Mio. Pfund zur Körperschaftssteuer beigetragen gegenüber 14,03 Mio. im Jahr zuvor (plus 3%). Die Vorsteuergewinne des Geschäftsbereichs jedoch seien um 35 Prozent auf fast 102 Mio. Pfund gestiegen (bei einer Umsatzsteigerung von 29 Prozent auf fast 3 Mrd. Pfund.). Amazon hat den implizierten Vorwurf der Steuerunterzahlung zurückgewiesen: Das Unternehmen zahle alle erforderlichen Steuern. Amazon macht aber traditionell keine Angaben zur Höhe seiner Gewinne oder Körperschaftssteuerzahlungen für seinen gesamten Betrieb in Großbritannien.