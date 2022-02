Der Streit zwischen Neil Young und Spotify geht in die nächste Runde. Nun fordert der Musiker die Mitarbeiter des Streamingdienstes auf, das Unternehmen zu verlassen. Young fährt scharfe Geschütze auf, denn er bezeichnet Spotify-CEO Daniel Ek als ein größeres Problem als Joe Rogan, wegen dessen Podcasts er seine Musik bei Spotify zurückgezogen hatte. Rogan hatte das Impfen in Frage gestellt und sich in der Vergangenheit auch rassistisch geäußert. Ek erklärte nun in einer Mitteilung gegenüber den Mitarbeitern, dass er keine Lösung darin sehe, Rogan aus dem Programm zu streichen. Die fehlende klare Haltung von Ek gegenüber den Aussagen von Rogan in den Fragen von Impfung und Rassismus wird die Position Spotifys nach innen und nach außen nur verschlechtern. Mitarbeiter werden ihre Taschen packen, auch wenn sie keine Fans von Young sind.

///// HANDEL NATIONAL

Lieferando findet neue Kooperationspartner

Lieferando will sein Expansionstempo in Deutschland erhöhen, dabei das Risiko aber auch auf andere Schultern verteilen. Der Lieferdienst hat sich auf die Suche nach Partnern gemacht und ist jetzt fündig geworden, schreibt die Lebensmittelzeitung. Im Segment der Schnelllieferdienste von Lebensmitteln gehörten nun Food.de, Grovy und Wuplo dazu, die in unterschiedlichen Städten unterwegs seien. Die Kuriere von Food.de sollen ihre Dienst nun in Leipzig über Lieferando anbieten, in Frankfurt am Main sei Grovy der neue Partner, Wuplo schließlich folge bis Ende März in Berlin. Damit sei Lieferando in 14 deutschen Städten mit der Lieferung von Lebensmitteln aktiv. Just Eat Takeaway, die Konzernmutter von Lieferando, sehe in den Lieferdiensten von Lebensmitteln ein Zusatzgeschäft, dass bei der Gewinnung neuer Kunden und der Verstärkung der bestehenden Kundenbeziehungen helfen könne.



Shopware erhält Kapitalspritze

Shopware hat zwei neue Geldgeber gefunden. Der internationale Investmentmanager Carlyle und PayPal investieren insgesamt 100 Millionen US-Dollar in den Anbieter von Softwarelösungen für E-Commerce. Nach Unternehmensangaben verbleibt die Mehrheit der Unternehmensanteile bei den Gründern und CEOs Sebastian und Stefan Hamann, die mit dem neuen Kapital die internationale Expansion und die Entwicklung neuer Produkte forcieren wollen. Shopware war bislang zu 100 Prozent eigenfinanziert und ist auf Lösungen für Digital Commerce für mittelständische Unternehmen konzentriert. Die ganzheitliche Omnichannel-Plattform ist API-first und baut auf einer Open-Source-Architektur auf. Die neuen Partner kündigen an, dass sie Shopware zu einem internationalen Marktführer im Digital Commerce ausbauen wollen.



Die Frist für den Deutschen Verpackungspreis 2022 läuft

Das Deutsche Verpackungsinstitut e. V. (DVI) hat die Bewerbungsfrist für den Deutschen Verpackungspreis 2022 gestartet. Bis 15. Mai können sich Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen mit innovativen Ideen und Produkten bewerben, das Institut verleiht den Preis materialübergreifend in zehn Kategorien. Zu diesen gehören Gestaltung und Veredelung, Warenpräsentation, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, Logistik und Materialfluss, Verpackungsmaschine sowie Digitalisierung. "Besonders wegweisende Innovationen" werden zusätzlich mit dem Gold Award ausgezeichnet. Schließlich wird der schulische, studierende oder in Ausbildung befindliche Nachwuchs mit einem Sonderpreis prämiert. Verliehen werden die Auszeichnungen am 27. September auf der Fachpack in Nürnberg.



Premium XL übernimmt Lomado

Der Online-Möbelhändler Premium XL erweitert sein Portfolio und übernimmt Lomado, einen Online-Anbieter von Bade-, Wohn-, und Schlafzimmermöbeln, zu 100 Prozent. Möglich wird die Transaktion durch die Beteiligungsgesellschaft Verdane, die das Portfoliounternehmen Premium XL dabei mit Kapital unterstützt, meldet Deal Advisors. Das neue Unternehmen firmiere unter der Marke Lomado, der Verkauf der Möbel erfolge nun über den eigenen Online-Shop und weitere Online-Marktplätze. Die beiden E-Commerce-Anbieter erhofften sich eine effizientere Nutzung der gemeinsamen Lagerhäuser und der Logistik. Geplant sei auch die Integration weiterer Möbelgruppen, Premium XL wolle den Verkauf über den eigenen Webshop ausbauen. Ziel der beiden Partner sei ein starkes Wachstum, Premium XL habe den Umsatz im vergangenen Jahr um rund 30 Prozent steigern können.