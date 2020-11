Aldi weitet im Vereinigten Königreich Kooperation mit Deliveroo auf fast 130 Filialen aus

Der amerikanische Elektronik-Einzelhändler Best Buy und die On-Demand-Lieferplattform Instacart haben das Schließen einer Partnerschaft angekündigt, berichtet die Lebensmittel Zeitung. Demnach biete die in San Francisco ansässige Lieferplattform die Zustellung von Elektronik- und anderen Technologieprodukten am selben Tag aus über 1000 Best Buy-Märkte in allen US-Bundesstaaten an. Instacart setze damit sein Wachstum außerhalb des Lebensmittelsektors fort.Aldis Test der Online-Bestellung und Lieferung durch Deliveroo wird auf fast 130 Filialen in Großbritannien ausgeweitet . Kunden können in einem Umkreis von 6 km um die teilnehmenden Geschäfte aus rund 400 Aldi-Lebensmittelartikeln wählen. Nach der Bestellung über die Deliveroo-App werden die Produkte von Aldi-Mitarbeiter*innen kommissioniert und verpackt, bevor sie von Deliveroo in nur 20 Minuten ausgeliefert werden. Darüber hinaus hat Aldi bestätigt, seinen Click & Collect-Service vor Weihnachten auf mehr als 200 weitere Geschäfte auszudehnen.Vom Buchversand zum globalen Online-Shop – kann sich diese Geschichte wiederholen? Wohl kaum. Doch nachdem Bookshop.org Anfang des Jahres in den USA gestartet wurde, galt der Online-Buchhändler als Hoffnungsträger für die Branche, schreibt The Drum. Bookshop.org habe es sich zur Aufgabe gemacht, lokale, unabhängige Buchläden mit den Instrumenten zu versorgen, die sie für den Online-Handel benötigen – und sie finanziell zu unterstützen. Nicole Vanderbilt, die die durch den Lockdown beschleunigte Expansion in Großbritannien geleitet hat, erzählt im Interview, was das Konzept so attraktiv mache : Eine Website aufzubauen sei so einfach, wie einen Twitter-Account einzurichten. Und: Jeder registrierte Buchladen erhalte einen Anteil am über die Plattform gemachten Umsatz und Zugriff auf riesige Verlagssortimente. Auf den deutschen Buchmarkt ist das Modell nicht anwendbar; der nicht digitalisierte stationäre Handel sollte sich das aber vielleicht mal näher anschauen.