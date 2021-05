Während sich die große Koalition in Berlin auf die Grundzüge des neuen Lieferkettengesetzes einigt, droht diesen in Asien durch eine neue Corona-Welle Ungemach. Besonders die Lieferketten für Chips, Handys und Elektronik könnten reißen - Indien, Vietnam, Singapur und Taiwan leiden an hohen wirtschaftlichen Folgen. Ein besonderer Störfaktor sind Hafenschließungen für Schiffe, die aus Südostasien kommen. Im Hamburger Hafen herrscht derweil immer noch Container-Chaos nach dem Vorfall im Suez-Kanal. Das macht sich bereits bis in die Baumärkte bemerkbar.

///// HANDEL NATIONAL

About You will an die Frankfurter Börse

Wenn es nach dem Hamburger Online-Mode-Riesen About You geht, wird das Unternehmen bereits im Laufe des Juni 2021 an der Frankfurter Börse gelistet sein. Mindestens 600 Mio. Euro soll der Börsengang in die Kasse spielen. Damit wolle man weiter expandieren und in Technologie investieren, heißt es in zahlreichen Medienberichten. In den vergangenen zwölf Monaten sei About You in 13 Ländern an den Start gegangen. Auch die Erlöse seien kräftig gestiegen, und zwar um 57 Prozent auf 1,17 Mrd. Euro. Für das aktuelle Geschäftsjahr soll eine Steigerung zwischen 40 und 50 Prozent erzielt werden.



Outdoorspezialisten Schöffel und Lowa jetzt online

Ein weiterer Absatzkanal für die Franchisenehmer der stationären Geschäfte von Schöffel und Lowa soll der neue gemeinsame Online-Shop sein. Die über diese gemeinsame Plattform verkaufte Ware wird vom jeweils zum Kunden nächstliegenden Geschäft versandt. Die Plattform „Schoeffel-lowa.de" bietet außerdem einen Shopfinder und ein Terminbuchungstool. So solle der Webshop mit der lokalen Anlaufstelle besser verbunden werden, berichtet Schöffel-Lowa-Geschäftsführer Ralf Seufert im Gespräch mit der Textilwirtschaft.



Sotheby's Sylt bietet Strandabschnitt im Internet

Wer genug Geld hat, kann sich alles kaufen – das sieht man Tag für Tag bei Amazon-Chef Bezos. Ob er auch beim Angebot des Sotheby's Büro auf Deutschlands beliebester Ferieninsel Sylt zuschlagen würde? Verkauft wird ein Strandabschnitt mit Düne von insgesamt 8.900 Quadratmetern im Süden der Insel bei Hörnum. Bebaut werden darf dieser allerdings nicht und öffentliches Wegerecht bleibt erhalten, heißt es auf der Webseite des Anbieters.



Spielzeug online individualisieren im neuen Selecta-Spielzeugshop.de

Die E-Commerce-Agentur Tudock hat für die Spielzeugmarke Selecta einen neuen Online-Shop basierend auf Magenta 2 kreiert. Der Clou ist der Bereich Gravurartikel, wo sich Holzspielzeug individuell beschriften lässt. 24 Zeichen in unterschiedlichen Schriften stehen für die Gravur von Namen, Geburtsdaten oder Glückwünschen zur Verfügung.

///// HANDEL INTERNATIONAL Seven Senders: CO 2 -neutraler Versand in ganz Europa

Die nach eigenen Angaben führende Delivery-Plattform für den Paketversand in Europa, Seven Senders, ermöglicht es Händlern ab sofort mit dem neuen Service "7SGreen", transportbedingte CO-Emissionen von Sendungen auszugleichen, indem zertifizierte Klimaschutzprojekte von ClimatePartner unterstützt werden . Der Preisberechnung liegt die bevorzugte Region zugrunde. Pro Sendung fallen lediglich drei Cent an. Außerdem gibt es jährliche Zertifikate für die eingesparten Emissionen. Paneuropäische Transportkooperation startet im Juli 2021

Schweiz lässt Rahmenabkommen mit der EU platzen

Das Rahmenabkommen zwischen der EU und der Schweiz wurde vom Schweizer Bundesrat nun offiziell abgesagt. Damit ist es nicht gelungen, die aktuell rund 120 bilaterale Verträge über Wirtschaftsbeziehungen in einem Vertrag zu bündeln. Für beide Seiten wird es nun mühsamer, da sich Firmen aus der EU um eine Zulassung ihrer Waren in der Schweiz bemühen müssen und umgekehrt Schweizer Unternehmen um einen Zugang zum EU-Binnenmarkt. Zug in der Schweiz ist offizieller Sitz der Aktiengesellschaft Paneco - nach eigenen Angaben die erste paneuropäische Transportkooperation. Gegründet wurde sie vom Europäischen Ladungsverbund Internationaler Spediteure AG (Elvis) sowie den Logistiknetzwerken Kommodus (Polen), Cargo24 (Schweiz) und ABC Business Network (Italien). Mit weiteren 15 lokalen Partnern decke man alle großen Wirtschaftszonen Europas in den Bereichen Stückgut und Teilladungen ab, heißt es in einer Pressemeldung . Das Paneco-Netzwerk wolle mittels täglicher getakteter Linienverkehre und unzähliger Hubs und Gateways alle Wirtschaftsräume Europas miteinander verbinden. Basis dafür sei eine eigens entwickelte, webbasierte IT-Plattform. Start des operativen Geschäfts soll im Juli 2021 sein. ///// TRENDS & TECH