Fokus auf Mobile, Social und Gamificiation-Elemente: Rassantes Wachstum von Pinduoduo

Als Colin Huang 2015 die Social-Commerce-Plattform Pinduoduo gründet, ist der Ecommerce-Markt in China zwischen den beiden dominanten Playern JD.com und Ali Baba aufgeteilt. Heute verzeichnet Pinduoduo ein Marktplatzvolumen von 185 Milliarden US-Dollar. Unterdessen hat der Luxus-Modehändler Matchesfashion einen ehemaligen Amazon-Mann zum Chief Operating Officer berufen . Der weltweit größten Anbieter im Online-Luxusgeschäft für Männer und Frauen mit über 450 etablierten und jungen Designern wird in dieser Position künftig von Jason Weston geführt, der 15 Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei Amazon tätig war, zuletzt als Amazon Director Europe, Special Projects.Als Colin Huang 2015 die Social-Commerce-Plattform Pinduoduo gründet, ist der Ecommerce-Markt in China zwischen den beiden dominanten Playern JD.com und Ali Baba aufgeteilt. Heute verzeichnet Pinduoduo ein Marktplatzvolumen von 185 Milliarden US-Dollar. In einem Gastbeitrag für OMR analysiert Shopping24-CEO und Ecommerce-Experte Dennis Kallerhoff, wie es Huang mit dem Fokus auf Mobile, Social und Gamificiation-Elementen gelungen ist, Pinduoduo schneller wachsen zu lassen, als bisher jedes andere Digitalunternehmen.

Nachdem der italienische Lieferdienst Supermercato24 seine europäischen Expansionspläne durch die Übernahme der polnischen Szopi-Plattform, der Einführung des Dienstes in 12 polnischen Städten und der Umbenennung in Everli untermauert hat (Morning Briefing vom 8. Juli) , baut er seine Basis in Polen weiter aus. Die polnische Kaufland Tochter der Schwarz-Gruppe arbeite nunmehr mit Everli zusammen, Kaufland-Kunden in 16 Städten, darunter Wroclaw, Krakau und Danzig, können aus 4.000 Lebensmittel- und Drogerieartikeln online auswählen und sich die Einkäufe von Everli liefern lassen. Kaufland selbst hatte seit Mai in 14 Filialen einen Click-and-Collect-Service für frische Lebensmittel angeboten; durch die Zusammenarbeit mit Everli müssen Kaufland-Kunden zum Einkaufen nunmehr nicht mehr aus dem Haus In Deutschland hat gerade erst Stylebop wieder seine virtuellen Pforten geöffnet, da kommt aus dem Vereinigten Königreich der nächste Launch eines Online-Shops für Luxusmode: Amazon Fashion hat zusammen mit dem British Fashion Council (BFC) einen Online-Shop entwickelt, der am 18. September, dem ersten Tag der London Fashion Week (LFW), freigeschaltet wird. Der Online-Gigant will sein modisches Profil mit Luxusmarken schärfen, die sich bisher eher reserviert gegenüber Amazon gezeigt haben, schreibt die TextilWirtschaft . Der Online-Shop steht Kunden in Europa auf den Amazon-Websites in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien zur Verfügung.In den USA geht das Angebot unter dem Label Luxury Stores auf den Markt und steht zunächst nur Prime-Kunden offen. CNBC kommentiert den Launch als " neuen Schlag für die US-Kaufhäuser , die von der Corona-Virus-Pandemie besonders hart getroffen" worden seien. Zur digitalen Ausstattung gehören auch interaktive Funktionen wie eine 360-Grad-Betrachtungsoption.