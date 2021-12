Die Situation in Deutschland wird sich in den nächsten Wochen, wenn überhaupt, nur geringfügig verbessern, die Zahlen werden kein Niveau für eine Lockerung der Beschränkungen erreichen. Im Gegenteil ist mit Verschärfungen zu rechnen, ein Lockdown steht vor der Tür. Es geht nur darum, wie er aussehen wird, eine Alternative gibt es kaum noch. Bundeskanzler Olaf Scholz hat ihn am Wochenende nicht definitiv ausgeschlossen, es dürfe keine "rote Linien" geben, auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil kündigt ein hartes Vorgehen an, das zu einer "Weihnachtsruhe" führen soll. Die Situation für den Handel wird sich kaum ändern, weiter als bis zur 2G-Regel kann es nicht gehen und eine Wendung zurück zu 3G wird es auch nicht geben.

Lieferprobleme könnten bis 2023 andauern

Nach den Ergebnissen einer Befragung von rund 2.800 Unternehmen durch das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) werden die Lieferengpässe, die die Weltwirtschaft schon seit Monaten beeinträchtigen, noch länger andauern. So erwartet rund ein Viertel der Unternehmen Einschränkungen bis ins Jahr 2023, die Produktionsausfälle könnten ein Volumen von bis zu fünf Prozent erreichen. Für das kurz vor dem Abschluss stehende vierte Quartal lägen die Erwartungen bei sieben Prozent, der Mangel an Vorprdukten ziehe sich praktisch durch fast alle Branchen. Es sei aber eine Erholung für 2022 möglich, wenn das Impftempo anhalte, heißt es von Seiten des IW. Rund die Hälfte der Befragten erwarte eine bessere Entwicklung für ihre Unternehmen als in diesem Jahr.

Gorillas gibt gegen den Betriebsrat nicht auf

In zwei Instanzen hat der Schnelllieferdienst Gorillas bereits gegen die Mitarbeitergruppe, die einen Betriebsrat gründen will, verloren. Ende November entschied das Landesarbeitsgericht Berlin gegen das Unternehmen, die Wahl ging in der Zwischenzeit über die Bühne. Nach einem Bericht von Gründerszene plane das Unternehmen, nun gegen die Rechtmäßigkeit der Wahl vorzugehen. Es sei während der Wahl zu Fehlern gekommen, der Betriebsrat bleibe aber im Amt. So sei nicht klar gewesen, für welches Unternehmen die Arbeitnehmervertretung gewählt werde. Gorillas hatte im Vorfeld der Wahlen neue Tochtergesellschaften gegründet. Der Lieferdienst plane auch rechtliche Schritte gegen Betriebsratsmitglieder.



About You startet die Plattform Why Not

About You plant den nächsten Schritt für den Ausbau von Marktanteilen und Präsenz, im Frühjahr wendet sich der Modehändler mit der Plattform Why Not an die Hip-Hop-Gemeinde, meldet die Textilwirtschaft. Der Aufbau erfolge in Zusammenarbeit mit Künstlern aus der Hip-Hop-Szene, das Angebot solle dann Streetware-Marken und Personal Brands umfassen. Über das reine Produktangebot hinaus seien auch Vorstellungen neuer Songs geplant, Reportagen über die Entstehung von Musikstücken und Kollektionen sowie ein Liveshopping. Die Technik für die neue Plattform stamme vom Tochterunternehmen Scayle, dem Technologiearm von About You.