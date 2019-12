Alle Jahre wieder: Verdi bestreikt einmal mehr Amazon in der Vorweihnachtszeit. Und einmal mehr wird Amazon das mit seinen Hubs in den Nachbarländern ausgleichen. Betroffen sind in diesen Tagen unter anderem die Logistikstätten in Bad Hersfeld, Leipzig, Koblenz, Rheinberg, Werne. Diesmal streikt man unter anderem fürbei Amazon.Seit kurzem werden viele Paketempfänger von Hermes per E-Mail informiert, wenn der Hermes-Bote sie bei der Zustellung nicht antreffen konnte. Dielöst die blaue Papierkarte im Briefkasten sukzessive ab. Der Rollout erfolgt schrittweise bei allen Kunden, deren gültige E-Mail-Adresse dem Paketdienst vorliegt.Inder Drogeriemarktkette Budnikowsky können Kunden testweise Pakete abholen und abgeben . Partner ist DPD. Wie die Prozesse und Warteschlangen dann an der Kasse bei Massenandrang aussehen, möchte man sich im Moment vorstellen. Vorstellen kann man sich, dass das mehr Kunden in den Laden bringt.