90 Prozent des speziellen Drahtstahls, aus dem die 78 Nägel einer Europalette hergestellt werden, kommen aus Russland. Dieser Stahl darf nicht mehr bezogen werden, auch ganze Paletten nicht. Erste Unternehmen seien bereits "kaum mehr in der Lage, ihre Nachfrage nach Paletten und Packmitteln zu decken", so der Bundesverband Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung. "In wenigen Wochen könnte die Produktion bei einigen deutschen Palettenherstellern deshalb stillstehen." Das könnte die Stunde der Recycler werden.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Großhandelsverband befürchtet Logistiker-Pleitewelle

Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) befürchtet eine Pleitewelle unter Logistik-Unternehmen. "Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen sind nicht mehr in der Lage, die steigenden Diesel- und Gaspreise zu stemmen", zitiert die Deutsche Presse-Agentur den Verband. Zudem fehlten in Deutschland zurzeit 60.000 bis 80.000 Berufskraftfahrer.



Knuspr will kleine Lieferanten fördern

Essenslieferdienst Knuspr ("Supermarkt & Hofladen auf einen Klick") bietet ein Förderprogramm für kleine Betriebe mit weniger als zehn festen Mitarbeitern, die einen Hof oder eine Manufaktur in einem Umkreis von 100 Kilometern vom jeweiligen Knuspr-Warenhaus besitzen, so Lebensmittelzeitung.net. Die Zahlungszeit liege bei 14 statt 30 Tagen, es gebe Schulungen für das Datenaustausch-System EDI und Anschluss an den zentralen Verpackungseinkauf von Knuspr. Das Unternehmen ist derzeit in München und Rhein/Main unterwegs, Hamburg solle im September folgen.



Warum Gorillas, Getir und Autohero Fußballclubs sponsern

Viele E-Commerce-Firmen sind finanziell so gut ausgestattet, dass sie sich von klassischem Performance-Marketing abwenden und größere Bälle drehen, zum Beispiel als Sponsor bekannter Fußballvereine. "Gründerszene" zufolge sind schon mehrere Unternehmen dabei: Gorillas bei Paris St. Germain, Getir bei Tottenham Hotspur, Auto1/Autohero bei Hertha BSC. Start-ups wollten sehr schnell die breite Masse erreichen, zitiert die Website einen Experten. "Das geht in Europa am besten über den Fußball." Und für die gut finanzierten Start-ups seien Beträge von zehn Mio. Euro durchaus zu stemmen.