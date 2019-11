Die Welt ist voll von guten oder zumindest sympathischen Produkten, die floppten. Auch knuffige Geschäftsideen scheitern. Die Idee vom lokalen Marktplatz, so wünschenswert und sinnvoll das Konzept auch für manch einen sein mag, ist so ein Modell, das kaum noch Zukunft hat.

///// HANDEL NATIONAL

„Der Versuch, durch lokale Online-Marktplätze die Innenstädte zu beleben, ist gescheitert. Lokale Marktplätze funktionieren im Internet einfach nicht.“ Das sagt Handelsprofessor und Retail-Experte Gerrit Heinemann. Auswahl fehlt, die Preise taugen nichts und auch die. Und: Es fehlt, das hat etailment schon zu anderen Gelegenheiten aufgezeigt, auch an der rechten Lust der Händler und an der Unterstützung der örtlichen Honoratioren. Ohne Engagement und den Willen zum Gelingen bleiben auch im Wachstumsmarkt E-Commerce nette Ideen bloße Wunschvorstellungen. Nur die Dienstleister glauben noch (von Berufswegen) an eine Zukunft.

///// INTERNATIONAL Amazon eröffnet Laden zum Black Friday

begleitet den Black Friday in London auch in diesem Jahr vom 28. November bis 1. Dezember mit einem temporären Laden mit allerlei Workshops, Events und Angeboten, die über die Amazon-App mit Hilfe der ausgestellten Smile Codes online eingekauft werden können. Amazon begleitet den Black Friday in London auch in diesem Jahr vom 28. November bis 1. Dezember mit einem temporären Laden mit allerlei Workshops, Events und Angeboten, die über die Amazon-App mit Hilfe der ausgestelltenonline eingekauft werden können.