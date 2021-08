Es ist eine rührende Geschichte, die uns so kurz vor dem Wochenende aus Großbritannien erreicht. Dort hat sich die Organisation Magic Breakfast mit Amazon zusammengetan, um von Hunger bedrohte Kinder mit einem gesunden Frühstück zu versorgen. Über vier Mio. kostenfreie Mahlzeiten seien in den vergangenen Monaten im ganzen Land zu den Kindern nach Hause geliefert worden. Auch in den Sommerferien wird die Aktion fortgesetzt. Schätzungsweise 35.000 Kinder aus 671 Schulen werden im Rahmen der Partnerschaft ein Frühstück erhalten.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Amazon-Aufkäufer Sellerx erhält weitere 100 Mio. Euro

In den USA sind die Unternehmen schon Milliarden wert, in Deutschland treten einige sehr gut finanzierte Nachahmer in die großen Fußstapfen. Gerade hat das Berliner Start-up Sellerx 100 Mio. Euro von internationalen Finanzinvestoren eingesammelt. 30 Amazon-Händler wurden bisher erfolgreich übernommen. Gründerszene und das Handelsblatt beschäftigen sich ausführlich mit den Newcomern.



Schwedische Viva Group wird wichtiger Player im deutschen Online-Weinhandel

Es ist der dritte deutsche Online-Weinhändler, den die schwedische Viva Group hierzulande übernimmt. Vicampo betreibt einen Online-Marktplatz, auf dem Winzer ihre Weine anbieten, sowie einen eigenen Shop, der bis zu 1.000 Weine gelistet hat. Mit dem Zukauf werde die Viva Group bereits zu einem bedeutenden Anbieter, bewertet die Lebensmittelzeitung die Übernahme.



China Shopper Report 2021: Chinesen sparen beim Konsum

Nicht nur in Deutschland ist die Sparquote während der Covid-19-Pandemie gestiegen, auch in China halten sich die Menschen beim Konsum zurück. Die Sparquote stieg von 35 (2019) auf 39 Prozent. Zwar liegen die Ausgaben für Verbrauchsgüter in diesem Jahr bisher um 1,6 Prozent über dem Vergleichszeitraum 2019, die Aussichten seien aber verhalten, heißt es im Unternehmensberatung Bain & Company gemeinsam mit dem chinesischen Verbraucherforum Kantar Worldpanel herausgegeben wird. Weitere Herausforderungen sei die Angst vor Versorgungsengpässen, die Veränderungen des Handels durch den Online-Boom und die Sorge vor neuerlichen Lockdowns. Nicht nur in Deutschland ist die Sparquote während der Covid-19-Pandemie gestiegen, auch in China halten sich die Menschen beim Konsum zurück. Die Sparquote stieg von 35 (2019) auf 39 Prozent. Zwar liegen die Ausgaben für Verbrauchsgüter in diesem Jahr bisher um 1,6 Prozent über dem Vergleichszeitraum 2019, die Aussichten seien aber verhalten, heißt es im China Shopper Report 2021 , der von der