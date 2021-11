Auf der Klimakonferenz in Glasgow haben sich rund 100 Staaten verpflichtet, gegen die Abholzung der Wälder vorzugehen und die Wiederaufforstung zu forcieren. Auch die Unternehmen, die an der Initiative Leaf beteiigt sind, haben mitgeteilt, dass sie eine Milliarde US-Dollar einsetzen können. Amazon-Gründer Jeff Bezos hat angekündigt, dass er den Bezos Earth Fund um zwei Milliarden US-Dollar auf drei Milliarden aufstocken will. Motiviert dazu habe ihn sein Weltraumflug, bei dem er aus dem All gesehen habe, wie zerbrechlich die Erde sei. Doch Bezos sollte trotz aller Milliarden, die er spendet, bei seinem eigenen Verhalten anfangen und nicht mit einem Privatjet aus den USA nach Glasgow fliegen.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL



Manomano in Deutschland etabliert

Fünf Jahre nach dem Start stuft sich Manomano in Deutschland als etablierter Anbieter ein. Der französische Marktplatz für Heimwerken berichtet von einem Anstieg des Marktvolumens seit 2020 um 165 Prozent auf 113 Millionen. Als Erfolgsfaktoren nennt das Unternehmen "technologische Innovation und eine selektive Marktlogik". Dazu kämen zusätzlich die Manodvisors, die die Kunden bei ihren Einkäufen beraten und unterstützen würden, im vergangenen Jahr habe es hier 2,3 Millionen Chats gegeben. Deutschland habe sich in den vergangenen fünf Jahren zum zweitstärksten Markt entwickelt und stelle den Wachstumsmotor dar. Bei den Erwartungen für Deutschland halten sie sich nicht zurück, denn das Potenzial für den wichtigsten Markt im Heimwerkersegment in Europa, liege bei rund 82 Milliarden Euro. 75 Prozent der Anbieter kämen aus Deutschland, 40 Prozent seien international aufgestellt. Die Unternehmensleitung rechnet damit, dass der Zuwachs im Bereich des Heimwerkens auch nach der Pandemie nicht abebben werde, daher stehe der Ausbaus des Logistikzentrum Mano Fulfillment oben auf der Liste.



+++Anzeige+++

Handelskongress Deutschland

Re-Start Now. Zeit zum Handeln!

Politik, Gesellschaft und Handel von Morgen.

Unter diesem Motto findet der Handelskongress Deutschland in diesem Jahr am 17. & 18. November 2021 statt. Wir bringen inspirierende Referent:innen aus Handel, Politik und Wissenschaft auf die Bühne, bieten praxisnahe Workshops, spannende Podiumsdiskussionen und neue Lösungen für intensives Networking.

Seien Sie dabei und melden Sie sich jetzt an!



Ebay startet eine Markenplattform in Deutschland

Unter dem Titel "Ebay. Das seid Ihr." hat Ebay eine neue Markenplattform an den Start gebracht. Ebay stuft dies als strategische Neuausrichtung ein und will "den offenen Ansatz des Marktplatzmodells in den Mittelpunkt der Kommunikation stellen". Parallel zum Start läuft bis zum 26. Dezember eine Markenkampagne. Nach Angabe von Ebay hätten die Nutzer dann Zeit, den Online-Marktplatz on- und offline kennenzulernen. Dazu gehörten Fernsehen, Connected TV, Kino, Webseiten und soziale Netzwerke. In Medien wie Spotify und Radio laufe die Kampagne in der "Cyber Week" zwischen 22. und 29. November. Auf der neuen Plattform sollten nach Unternehmensangaben die Menschen und ihre Vielfalt im Mittelpunt stehen.





About You startet neue Marke Scayle

Anfang der Woche meldete About You die Expansion in Griechenland und Portugal, nun gibt es im Hause des Online-Modehändlers eine neue Marke. Die Komplexe Software und B2B-Leistungen stehen nun unter dem Dach der Marke Scayle. Die Shop-Software ist seit 2018 auf dem Markt, nach einem Bericht von Fashion United nutzten sie mittlerweile rund 100 Online-Händler. Die Defizite bei der Skalierung von Prozessen und Systemen würden damit beseitigt, Innovationsfähigkeit und Geschwindigkeit dagegen erhöht. Zum Portfolio von Scayle gehörten die Technologie für den Aufbau eines Direct-to-Consumer-Geschäfts, das Online-Marketing und die Logistik.





///// HANDEL INTERNATIONAL

Schwere Zeiten für Matchesfashion

Die Londoner Modegruppe Matchesfashion bewegt sich im Online-Handel auf dünnem Eis. Der Luxus-Händler habe im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang von neun Prozent auf 462,7 Millionen Euro zu verzeichnen gehabt, berichtet



B2B-Plattform abseits des Mainstreams: Faire wagt den Sprung nach Europa

Das nordamerikanische Unicorn Faire will kleinen und mittelgroßen Marken eine Alternative zu Amazon bieten. Mehr als 170.000 Einzelhändler und rund 15.000 Marken verbindet die Plattform in Nordamerika bereits - und will jetzt nach Europa expandieren.



Klarna übernimmt Pricerunner

Klarna war mal wieder auf der Suche nach neuen Partnern fündig und hat das Preisvergleichsportal



Die Londoner Modegruppe Matchesfashion bewegt sich im Online-Handel auf dünnem Eis. Der Luxus-Händler habe im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang von neun Prozent auf 462,7 Millionen Euro zu verzeichnen gehabt, berichtet Textilwirtschaft . Der Verlust sei größer geworden, er liege nun bei 43,22 Millionen Euro, ein Anstieg um 6,97 Millionen Euro, das Ebitda weise in Minus von 27,75 Millionen Euro aus. Damit stehe Matchesfashion wesentlich schlechter da als andere Anbieter in diesem Segment wie Farfetch oder Mytheresa. Das Unternehmen sei aber optimistisch und setze auf die Private Equity Gesellschaft Apax Partners, die seit 2017 hundertprozentiger Anteilseigner ist. In diesem Jahr und 2020 habe Apax rund 100 Millionen Euro investiert. Als Gründe für die schlechte wirtschaftliche Situation von Matchesfashion gelten die coronabedingten Ausfälle bei der Anlassmode, ein Schwerpunkt im Portfolio, Auswirkungen des Brexit sowie Probleme bei den Lieferketten und der Preisgestaltung. Die Zahlen für die laufende Saison gäben aber Grund für Optimismus.Das nordamerikanische Unicorn Faire will kleinen und mittelgroßen Marken eine Alternative zu Amazon bieten. Mehr als 170.000 Einzelhändler und rund 15.000 Marken verbindet die Plattform in Nordamerika bereits - und will jetzt nach Europa expandieren. Etailment fasst erste Eindrücke und Erfahrungen deutscher Anbieter zusammen.Klarna war mal wieder auf der Suche nach neuen Partnern fündig und hat das Preisvergleichsportal Pricerunner übernommen, das in Skandinavien und Großbritannien vertreten ist. Die Leistungen von Pricerunner werden nach Unternehmensangaben in die App von Klarna integriert. Zu diesen neuen Funktionen, die weltweit angeboten werden sollten, gehörten unter anderem Produktbewertungen, die Suche nach Produkten und Preisvergleiche. So könne das nahtlose Einkaufen ergänzt werden, heißt es von Seiten Klarnas. Den Partnern aus dem Handel verspricht Klarna bessere Einblicke in das Kaufverhalten der Kunden und optimierte Marketingmöglichkeiten. Der Zahlungsdienstleiter wolle damit zeigen, dass er kein Marktplatz sei. Er biete seinen Handelspartnern eine Alternative gegen die großen Internetkonzerne. ///// TRENDS & TECH